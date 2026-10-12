به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عمر درستاران، فرزند عبدالقادر، از عناصر کلیدی گروهک تروریستی جیش‌الظلم، پس از دستگیری، طی روال قانونی و تأیید حکم در دیوان عالی کشور، صبح امروز به دار مجازات آویخته شد.

پشتیبانی از تیم‌های عملیاتی گروهک

بر اساس اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، عمر درستاران یکی از عناصر مسلح گروهک تروریستی جیش‌الظلم بود که کار پشتیبانی از تیم‌های عملیاتی گروهک را انجام می‌داد. بر اساس مفاد پرونده، وی یکی از عناصر کلیدی بود که اقداماتی از قبیل تهیه محل اسکان اعضای گروهک، تسهیل ورود اشرار به خاک کشور، جابجایی اشرار و تیم‌های عملیاتی برای انجام اقدامات تروریستی، جانمایی افراد در محل‌های مناسب جهت حمله، تهیه مهمات و سلاح و شناسایی مقرهای نظامی را انجام می‌داد.

حملات تروریستی انجام‌شده با پشتیبانی وی

حمله تروریستی به مقر انتظامی شهرستان راسک، حمله به مقر سپاه شهرستان راسک، حمله به پایگاه پارود و حملات تروریستی به مقرهای نظامی در فروردین سال ۱۴۰۳ در شهرستان چابهار، از طریق پشتیبانی عمر درستاران انجام شده است.

اقرارهای متهم

نامبرده در اقاریر خود با قبول اقدام تروریستی انجام‌شده گفته است: «از طریق یکی از دوستانم با گروهک آشنا شدم، او عضو گروهک بود. برای تهیه سلاح به یکی از کشورهای همسایه رفتیم، فردی به نام جاسم سربازی ما را به یک خانه برد. به ما گفتند می‌خواهند به مقرهای نظامی حمله کنند و ...».

بر اساس اقاریر محکوم‌علیه، از وی خواسته شده است خانه‌ای اجاره کند و تلفن همراهی در اختیار وی قرار داده‌اند و طریقه استفاده از آن را نیز آموزش داده‌اند تا مورد شناسایی نیروهای امنیتی قرار نگیرد.



جزئیات عملیات تروریستی راسک

در یکی از عملیات‌های تروریستی، نامبرده مأموریت یافته ۷ تروریست را برای حمله به پاسگاه انتظامی راسک تحویل گرفته و در خانه‌ای امن اسکان دهد. برای اجرای عملیات تروریستی، ۷ قبضه سلاح کلاش، ۲ قبضه سلاح ام۱۶ و ۱۰ کیلوگرم مواد منفجره تحویل محکوم‌علیه شده و در اختیار تروریست‌ها قرار گرفته است.

در حمله تروریستی گروهک جیش‌الظلم به پاسگاه انتظامی شهرستان راسک، ۱۱ نفر از سربازان و ماموران انتظامی شهرستان راسک به شهادت رسیدند. همچنین عملیات تروریستی همزمان به کلانتری، دریابانی و مقر سپاه پاسداران شهرستان چابهار و سپاه راسک با پشتیبانی عمر درستاران انجام شد.



عمر درستاران در اقاریر خود گفته است برای انجام این عملیات‌ها ۱۸ نفر از اشرار را تحویل گرفته و آن‌ها را برای انجام عملیات‌های تروریستی سازماندهی کرده است. در این عملیات‌های تروریستی، تعدادی از نیروهای حافظ امنیت و مردم عادی از جمله چندین کودک به شهادت رسیدند.



صدور و اجرای حکم

در نهایت، پس از رسیدگی قضایی به پرونده، عمر درستاران به اتهام بغی، عضویت در گروه باغی موسوم به جیش‌الظلم و معاونت در بغی از طریق تسهیل قیام مسلحانه گروهک (اقدام بر روی مقر سپاه شهرستان راسک و چابهار) به نحو تسلیح عناصر عملیاتی گروهک، انتقال به خانه امن و فراهم‌کردن امکانات و مقدمات فعالیت اعضای آن و جابه‌جایی نیروهای تروریستی به اعدام محکوم شد. پس از صدور حکم در دادگاه و تأیید و ابرام آن در دیوان عالی کشور، حکم صادره صبح امروز اجرا شد.