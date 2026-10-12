نشست مشترک سرپرست گمرکات و سرپرست راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با هدف تسریع در اجرای طرح جامع پایانه‌های مرزی شوشمی، شیخ‌صله و سومار برگزار و تکمیل زیرساخت‌ها و تعیین تکلیف اراضی پایانه‌ها، محور اصلی این گفتگو بود.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،داریوش صادقی، سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان کرمانشاه، اجرای طرح جامع پایانه های مرزی را زیربنای تسهیل مناسبات تجاری و ارتقای خدمات گمرکی دانست و افزود: تکمیل به‌موقع این زیرساخت‌ها از اولویت‌های حیاتی مرزهای استان است و نقش مؤثری در پویایی چرخه صادرات دارد.

علی سلیمی، سرپرست راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان نیز با بیان اینکه پروژه‌های عمرانی طرح جامع در این پایانه‌ها در دست اقدام است، از همکاری این اداره کل برای به سرانجام رساندن آن‌ها خبر داد.

سلیمی با تأکید بر اهمیت راهبردی پایانه‌های استان در اقتصاد منطقه افزود: اجرای کامل طرح جامع، زیرساخت‌های لازم برای جهش در حجم تجارت استان را فراهم می‌کند و راهداری با هم‌افزایی کامل، تمامی توان اجرایی خود را برای تحقق این هدف به کار گرفته است.

وی درباره مالکیت اراضی مرزی نیز گفت: تعیین تکلیف وضعیت حقوقی و مالکیت زمین‌های محدوده پایانه‌ها از ضرورت‌های اجرای طرح‌های توسعه‌ای است که فرآیند قانونی آن با هدف رفع موانع موجود پیگیری خواهد شد.