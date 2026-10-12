به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کامران فرمانپور در این نشست با اشاره به اهمیت بین‌المللی تالاب گهر و ضرورت صیانت از ارزش‌های طبیعی و زیستی آن، بر تقویت زیرساخت‌های حفاظتی و توسعه امکانات موردنیاز برای مدیریت اصولی این منطقه تأکید کرد.

وی ثبت تالاب گهر در کنوانسیون بین‌المللی رامسر را فرصتی ارزشمند برای ارتقای جایگاه حفاظتی این زیست‌بوم دانست و اظهار کرد: این ثبت بین‌المللی می‌تواند زمینه توجه بیشتر به نیازهای حفاظتی منطقه، تقویت زیرساخت‌های پایش و حفاظت، بهبود مدیریت حضور گردشگران و توسعه برنامه‌های صیانت از تنوع زیستی را فراهم کند.

وی گفت: حفاظت مؤثر از تالاب گهر مستلزم برنامه‌ریزی هدفمند و فراهم‌سازی زیرساخت‌های متناسب با ارزش‌های اکولوژیکی منطقه است؛ زیرساخت‌هایی که ضمن ارتقای توان حفاظتی محیط زیست، امکان مدیریت اصولی گردشگری و کاهش فشارهای ناشی از حضور بازدیدکنندگان بر طبیعت را فراهم سازند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان همچنین با تأکید بر ضرورت مشارکت جوامع محلی در حفاظت پایدار از گهر خاطرنشان کرد: تقویت زیرساخت‌های حفاظتی زمانی به نتایج پایدار منجر می‌شود که با آموزش، فرهنگ‌سازی و مشارکت مردم محلی همراه باشد. جوامع محلی می‌توانند با ایفای نقش فعال در حفاظت از طبیعت و ترویج گردشگری مسئولانه، از مهم‌ترین همراهان برنامه‌های حفاظتی منطقه باشند.

فرمانپور نقش خبرنگاران را در تبیین اهمیت ثبت تالاب گهر در کنوانسیون رامسر و مطالبه‌گری برای حفاظت از این سرمایه طبیعی مهم ارزیابی کرد و گفت: اطلاع‌رسانی مؤثر رسانه‌ها می‌تواند ضمن افزایش آگاهی عمومی، حساسیت جامعه نسبت به ضرورت حفاظت از محیط زیست را افزایش دهد و زمینه مشارکت گسترده‌تر مردم در صیانت از این میراث طبیعی را فراهم کند.

وی تأکید کرد: هدف از تقویت برنامه‌ها و زیرساخت‌های حفاظتی در تالاب بین‌المللی گهر، حفاظت پایدار از ارزش‌های طبیعی منطقه و فراهم‌کردن زمینه بهره‌مندی مسئولانه نسل‌های آینده از این سرمایه ارزشمند است.