رئیس‌کل بیمه مرکزی از تعریف و به‌کارگیری یک ابزار مالی نوین با هدف تسویه مطالبات معوق شرکت‌های بیمه و حل چالش نقدینگی در شبکه سلامت کشور خبر داد.

موسی رضایی میرقائد در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما افزود: با این ابزار مالی جدید هم بخشی از مطالبات شرکت‌های بیمه از بیمه گذارانشان را که معوق شده تامین می‌شود و هم بدهی شرکت‌های بیمه به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها تامین خواهد شد.

وی تصریح کرد: یکی از معضلات صنعت بیمه این است که ازیکسو تعداد زیادی از بیمه‌گذاران کلان در بخش بیمه‌های تکمیلی با تاخیر در پرداخت حق بیمه مواجه هستند و به همین دلیل شرکت‌های بیمه هم عملاً به مراکز درمانی بدهکار هستند و این باعث ایجاد یک زنجیره شده که با استفاده از برات الکترونیکی همه ذینفعان این زنجیره می‌توانند از آن استفاده کنند و حداکثر خدمت رسانی مطلوب را به مردم انجام دهید.

به گفته رئیس کل بیمه مرکزی اجرای این طرح در چارچوب سیاست‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی و با هدف خدمت رسانی مطلوب در بخش شبکه سلامت و حوزه‌ای است که در ارتباط با صنعت بیمه کشور است.