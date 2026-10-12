به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سید حسین خوانساری گفت: یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از مطالبات باقی مانده که قرار است هفته آینده پرداخت شود.

او با اشاره به خرید ۳۹۷ هزار تن گندم از کشاورزان استان در سال جاری تصریح کرد: مطالبات گندم‌کاران حدود ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود که تاکنون ۱۸ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان همدان با بیان اینکه کمبودی در تأمین گندم، آرد و کالا‌های اساسی در استان وجود ندارد، از مردم خواست با مصرف صحیح و صرفه‌جویی در استفاده از نان، از هدررفت این محصول جلوگیری کنند.

سید حسین خوانساری همچنین با تأکید بر اهمیت نان کامل در سلامت جامعه گفت: نان کامل در حفظ سلامت قلب و عروق و دستگاه گوارش و کمک به کنترل قند خون مؤثر است.