به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما از رشت، دست‌درازی به ریه‌های تنفسی شمال کشور این بار در حاشیه‌های امن زیست‌محیطی گیلان با واکنش فوری ماموران قانون روبه‌رو شد.

با رصد اطلاعاتی و اقدام ضربتی مشترک نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی، یک هکتار از اراضی جنگلی و بکر منطقه حفاظت‌شده لیسار که هدف دست‌اندازی و تصرف غیرقانونی قرار گرفته بود، رفع تصرف و به بیت‌المال بازگردانده شد.

بر اساس بررسی‌های تخصصی کارشناسان، متخلفان با بهره‌گیری از تاریکی شب و شیوه‌های تخریبی نظیر ایجاد حریق عمدی، سوزاندن پوشش گیاهی و درختان ارزشمند، ریشه‌کنی بوته‌ها و پاک‌تراشی عرصه، تلاش داشتند تغییری غیرمجاز در کاربری این اراضی ایجاد کنند. در جریان این عملیات ضربتی، علاوه بر برچیدن ادوات و لوله‌های انتقال آب متعلق به متخلف، ماشین‌آلات به‌کاررفته در عرصه نیز توقیف شد.

اصغر خودکار، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تالش، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با تأکید بر اینکه پرونده قضایی متهم بلافاصله تشکیل و مراحل قانونی آن در مراجع ذی‌صلاح در حال پیگیری است، تصریح کرد: صیانت از اکوسیستم منحصر‌به‌فرد هیرکانی خط قرمز مجموعه‌های حفاظتی است و هرگونه تخریب زیستگاه‌های حیات‌وحش و تصرف اراضی ملی، با برخورد قاطع و بدون اغماض مواجه خواهد شد.

تداوم گشت‌زنی‌های شبانه‌روزی و همکاری مستمر مردمی در گزارش تخلفات، ارکانی کلیدی هستند که نهاد‌های نظارتی برای صیانت از این سرمایه‌های بین‌نسلی روی آن حساب کرده‌اند.