کتابخانه عمومی «فرشتگان میناب» در جنوب شرق شیراز با حضور سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، کتابخانه عمومی «فرشتگان میناب» در جنوب شرق شیراز با حضور سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، افتتاح شد. این طرح فرهنگی در چهار طبقه و با زیربنای هزار و ۷۰۰ مترمربع به بهره‌برداری رسید.

محمدحسین فیروزی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان فارس در آیین بهره‌برداری از این کتابخانه گفت: این مجموعه با برخورداری از امکانات متنوع مطالعاتی، آموزشی و فناوری‌های نوین، به منظور دسترسی عادلانه شهروندان به خدمات فرهنگی ساخته شده است.

وی با اشاره به همکاری شهرداری شیراز در اجرای این طرح، این همراهی را زمینه‌ساز توسعه زیرساخت‌های کتابخانه‌ای و افزایش دسترسی شهروندان به خدمات فرهنگی دانست.

کتابخانه فرشتگان میناب در بلوار جانبازان و خیابان فال‌اسیری شیراز ساخته شده و از ۱۹ هزار جلد کتاب و فضا‌های متنوع مطالعه و آموزشی برخوردار است و با بهره‌گیری از امکانات نوین و فضا‌های متناسب نیاز گروه‌های مختلف سنی، قرار است فراتر از یک فضای سنتی برای امانت کتاب و مطالعه، به مرکزی برای یادگیری، خلاقیت و تعامل فرهنگی شهروندان تبدیل شود.

نام‌گذاری این کتابخانه به نام «فرشتگان میناب»، یاد دانش‌آموزان شهید مدرسه میناب در جنگ رمضان را در قالب یک مجموعه فرهنگی ماندگار زنده نگه می‌دارد.