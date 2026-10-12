به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ ۳۴ پژوهشگر دانشگاه کاشان در فهرست دانشمندان دو درصد برتر جهان قرار گرفتند.

معاون پژوهشی و ارتباطات علمی دانشگاه کاشان با اشاره به ترکیب پژوهشگران حاضر در این فهرست گفت: از مجموع ۳۴ پژوهشگر مرتبط با دانشگاه کاشان، ۲۳ نفر عضو هیئت علمی شاغل، سه نفر از اعضای سابق و هشت نفر از دانش‌آموختگان دانشگاه هستند.

حسین خراسانی‌زاده، با مقایسه آمار سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ افزود: شمار پژوهشگران دانشگاه کاشان در فهرست کوتاه‌مدت از ۲۸ نفر به ۳۲ نفر و در فهرست بلندمدت از ۲۰ نفر به ۲۱ نفر افزایش یافته است.

وی حضور موسی خلفی و مجید صدوقی، دو عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه، را از نکات برجسته گزارش امسال دانست و افزود: دانشکده‌های شیمی و مهندسی مکانیک، هر یک با هشت پژوهشگر بیشترین سهم را در این فهرست دارندو دانشکده مهندسی با پنج پژوهشگر و پژوهشکده علوم و فناوری نانو با چهار پژوهشگر در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

معاون پژوهشی و ارتباطات علمی دانشگاه کاشان گفت: همچنین دانشکده علوم ریاضی با سه پژوهشگر و دانشکده علوم انسانی با دو پژوهشگر در این فهرست حضور دارند.

در آیینی از نماد‌های تلگراف‎خانه و پست در کاشان رونمایی شد

شهردار کاشان از اجرای سه اقدام فرهنگی و شهری با محوریت پاسداشت جایگاه پست و یادآوری پیشینه ارتباطات در این شهر خبر داد و گفت: برای طراحی و نصب دو نماد شهری و نامگذاری یک بوستان بیش از ۳۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

ابوالفضل ساروقیان افزود: وی گفت: نماد تلگراف‌خانه در میدان ۱۵ خرداد و نمادپست در بوستان پست نصب شده است.