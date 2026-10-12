مسئول ثبت میراث معنوی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی از ثبت آیین «اصغر صغیر» شهرستان طبس در فهرست آثار ملی میراث ناملموس کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فریبا کاهنی اظهار کرد: آیین «اصغر صغیر» از جمله آیین‌های مذهبی و سنتی شهرستان طبس است که با مشارکت مردم و با تکیه بر باور‌ها و اعتقادات مذهبی، نسل به نسل منتقل شده و همچنان جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ عزاداری مردم این منطقه دارد.

مسئول ثبت میراث معنوی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: این آیین از شب نهم محرم، با گل‌آرایی و تزئین گهواره در منزل شخصی یکی از بزرگان شهرستان آغاز می‌شود. مردم نیز با توجه به نذر و ارادت خود، پارچه و گل به محل برگزاری مراسم می‌آورند و در آماده‌سازی گهواره مشارکت می‌کنند.

او ادامه داد: در روز نهم محرم، نوزادی چندماهه، معمولاً بین یک تا سه ماه، در گهواره قرار می‌گیرد و دو کودک پنج تا شش‌ساله در کنار آن مراقبت از نوزاد را بر عهده دارند. سپس گهواره به یکی از هیئت‌های عزاداری قدیمی شهرستان منتقل می‌شود و مردم و هیئت‌های عزاداری تا هنگام اذان ظهر با حضور در کنار گهواره به نوحه‌خوانی و عزاداری می‌پردازند.

کاهنی با اشاره به ارزش‌های فرهنگی و مردم‌شناختی این آیین بیان کرد: باور‌های مذهبی، مشارکت اجتماعی و استمرار برگزاری مراسم در طول نسل‌ها از جمله ویژگی‌هایی است که به این آیین هویت بخشیده و زمینه ثبت آن را در فهرست میراث ناملموس کشور فراهم کرده است.

مسئول ثبت میراث معنوی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت پاسداشت آیین‌های بومی و مذهبی خراسان جنوبی گفت: صیانت از میراث ناملموس، تنها به ثبت ملی این آیین‌ها محدود نمی‌شود، بلکه معرفی، مستندسازی و انتقال آنها به نسل‌های آینده نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. حمایت از این سنت‌ها می‌تواند زمینه پیوند نسل امروز با فرهنگ، باور‌ها و پیشینه پرافتخار نیاکان را فراهم کند.

کاهنی خاطرنشان کرد: آیین «اصغر صغیر» در طبس به‌صورت نسل‌به‌نسل و از پدر به فرزندان ذکور خانواده منتقل شده و خادمان امروز این مراسم، فرزندان و بازماندگان نسل‌های پیشین هستند؛ موضوعی که نقش خانواده را در حفظ و تداوم این میراث فرهنگی برجسته می‌کند.