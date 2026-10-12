به گفته مدیر جهاد کشاورزی خاش سیستان و بلوچستان هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، کارشناسان و بهره‌برداران بخش کشاورزی برای تحقق برنامه‌های کشت پاییزه و تقویت امنیت غذایی ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مجتبی خاشی گفت: برنامه‌ریزی دقیق برای کشت پاییزه محصولات زراعی در سال زراعی ۱۴۰۶-۱۴۰۵، نقش مهمی در افزایش بهره‌وری تولید، مدیریت منابع و تأمین نیاز‌های غذایی جامعه دارد و تحقق اهداف این برنامه مستلزم فراهم بودن نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان در زمان مناسب است.

وی افزود: در همین راستا، هماهنگی‌های منطقه‌ای با حضور مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان و مدیران و کارشناسان حوزه تولیدات گیاهی شهرستان‌های خاش، ایرانشهر، دلگان، بمپور و تفتان در ایرانشهر انجام شد تا ظرفیت‌ها، محدودیت‌ها و نیاز‌های شهرستان‌ها برای اجرای مطلوب کشت پاییزه بررسی شود.

مدیر جهاد کشاورزی خاش سیستان و بلوچستان ادامه داد: تأمین، حمل و توزیع کود‌های شیمیایی باید متناسب با سطح زیرکشت، نیاز واقعی بهره‌برداران و برنامه‌های ابلاغی انجام شود؛ از این رو، پیگیری توزیع منظم کود‌های پایه و جلوگیری از ایجاد وقفه در دسترسی کشاورزان به نهاده‌های ضروری اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با تأکید بر ضرورت اجرای الگوی کشت افزود: انتخاب و توسعه محصولات زراعی باید با توجه به مزیت‌های نسبی، شرایط اقلیمی و ظرفیت منابع آبی منطقه صورت گیرد؛ در این زمینه، مراکز جهاد کشاورزی و کارشناسان پهنه وظیفه دارند با اطلاع‌رسانی و ارائه آموزش‌های لازم، کشاورزان را برای رعایت الگوی کشت و استفاده بهینه از منابع موجود راهنمایی کنند.