مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به از دست رفتن ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید گاز در پی حوادث اخیر، اعلام کرد: آمادگی عملیاتی و تجربه مدیریت بحران، مانع از اختلال در شبکه گاز کشور شد؛ با این حال، استان‌های گلستان، مازندران و خراسان برای عبور از شرایط دشوار پیش‌رو به مدیریت ویژه و کاهش مصرف گاز در استان‌های هم‌جوار نیاز دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، امروز در مراسم گرامیداشت روز ایمنی و آتش‌نشانی، با قدردانی از تلاش امدادگران و کارکنان عملیاتی گفت: تجربه مدیریت بحران در جنگ و تبدیل نقاط ضعف به فرصت‌های بهبود، زمینه پایداری شبکه گاز کشور در برابر حملات گسترده را فراهم کرد.

سعید توکلی، با اشاره به حوادث ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ و جنگ ۱۲ روزه افزود: در آن مقطع، جلوگیری از وقوع حوادث ثانویه برای مردم اولویت اصلی بود و نشست‌های مدیریت بحران از نخستین ثانیه‌ها تشکیل شد و اقدام‌های پیش‌بینی‌شده از سوی شرکت‌های عملیاتی و استانی به‌سرعت به اجرا درآمد.

وی با بیان اینکه نقاط ضعف شناسایی‌شده در جریان جنگ به فرصت‌های بهبود تبدیل شدند، گفت: این ضعف‌ها پیش از آغاز جنگ ۴۰روزه برطرف شدند و آمادگی حاصل از این تجربه، نقش مهمی در حفظ پایداری شبکه داشت.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به حملات گسترده ۲۷ اسفند و هدف قرار گرفتن پالایشگاه‌ها و فاز‌های گازی در کمتر از سه دقیقه افزود: دشمن قصد داشت شبکه گاز کشور را تحت تأثیر قرار دهد، اما آمادگی قبلی و تلاش کارکنان عملیاتی اجازه نداد پایداری شبکه مختل شود.

توکلی سرعت تشکیل ستاد مدیریت بحران در کمتر از سه دقیقه و برقراری ارتباطات سلسله‌ مراتبی را از عوامل مؤثر در مدیریت شرایط برشمرد و گفت: این آمادگی به‌گونه‌ای بود که حتی خبرگزاری‌های خارجی نیز نتوانستند گزارشی از اختلال در شبکه گاز منتشر کنند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ایجادشده در بدنه عملیاتی صنعت گاز افزود: این توانمندی‌ها به نوعی «بلوغ نهادینه‌شده» در مدیریت بحران تبدیل شده است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با مقایسه عملکرد شبکه گاز کشور با حوادث مشابه در دیگر کشور‌ها گفت: با وجود آسیب‌دیدن حدود هشت هزار نقطه از شبکه توزیع گاز، پایداری شبکه حفظ شد؛ در حالی که در برخی کشور‌های پیشرفته، حوادث خطوط لوله می‌تواند به تعطیلی‌های گسترده منجر شود.

توکلی با اشاره به شرایط دشوار امسال هشدار داد: در پی حوادث اخیر، ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید گاز از دست رفته است که بازگرداندن ۱۰۰ میلیون مترمکعب از این ظرفیت در شرایطی بسیار دشوار انجام شد.

وی گفت: استان‌های گلستان، مازندران و خراسان به دلیل قطع محور‌های ارتباطی و تنش گازی در اولویت ویژه قرار دارند و مدیریت مصرف به‌تنهایی برای عبور از بحران در این استان‌ها کافی نیست.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر نقش واحد‌های ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) در نظارت بر عملیات افزود: واحد‌های ایمنی نباید مانع اجرای عملیات شوند، اما باید در جایگاه نظارتی خود از اجرای دقیق الزامات اطمینان حاصل کنند.

توکلی کاهش مصرف گاز در استان‌های تهران، البرز و سمنان، به‌ویژه تهران، را دارای تأثیر مستقیم بر پایداری شبکه در استان‌های بحرانی شمال و شرق کشور دانست.

وی همچنین بر ضرورت شناسایی انشعاب‌های غیرمجاز، مقابله با سرقت گاز و محدودسازی مصرف‌کنندگان غیراولویت‌دار تأکید کرد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به مفهوم توسعه پایدار گفت: موفقیت باید تکرارپذیر و قابل اطمینان باشد.

توکلی در پایان با تأکید بر اهمیت صیانت از محیط زیست، به‌ویژه در فعالیت‌های پیمانکاری مانند تعویض فیلتر‌های ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز (CGS)، بازنگری در فرایند‌ها و کاهش مخاطرات محیط‌زیستی را خواستار شد تا توسعه صنعت گاز هم‌زمان با حفاظت از محیط زیست محقق شود.