مدیرکل انتقال خون هرمزگان گفت: بعلت شیوع بیماری‌های فصلی از جمله آنفولانزا، سرما خوردگی و شروع سال تحصیلی جدید، شمار اهداء کنندگان خون در استان کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ ایمان زارعی افزود: با ادامه این روند ذخایر خونی استان در چند روز آینده با کاهش روبه رو می‌شود و اکنون به همه گروه‌های خونی در استان نیاز است.

مدیرکل انتقال خون هرمزگان با اشاره به اینکه حدود دو هزار بیمار خاص در استان وجود دارد گفت: ۶۵ درصد مصرف خون در استان به بیماران خاص اختصاص دارد.

همچنین خون اهدایی برای عمل‌های جراحی، مصدومان حوادث جاده‌ای و مادران باردار هم استفاده می‌شود.

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هرمزگان روزانه به طور متوسط به ۲۵۰ واحد خون نیاز دارد و عمر خون‌های بیماران تالاسمی ۳۲ تا ۴۵ روز است.

وی گفت: داوطلبان هجده تا ۶۰ سال با وزن دستکم ۵۰ کیلوگرم می‌توانند به پایگاه‌های انتقال خون مراجعه کنند.

پایگاه‌های انتقال خون بندرعباس در دو نوبت صبح و عصر، قشم عصر‌ها و در شهرستان‌های بندرلنگه و میناب هم در نوبت صبح آماده خدمات رسانی است.

آقایان هر سه، و بانوان هر چهار ماه یکبار می‌توانند خون اهدا کنند.