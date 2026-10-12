برنامه ملی سنجش نوآموزان بدو ورود به دوره‌های ابتدایی و پیش دبستانی خراسان جنوبی آغاز شد.

آغاز سنجش نوآموزان بدو ورود به دوره‌های ابتدایی و پیش دبستانی خراسان جنوبی

آغاز سنجش نوآموزان بدو ورود به دوره‌های ابتدایی و پیش دبستانی خراسان جنوبی

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، اعلام کرد: متولدان نیمه دوم ۱۳۹۹ و نیمه اول ۱۴۰۰ که سال تحصیلی آینده وارد کلاس اول می‌شوند باید در طرح سنجش نوآموزان ثبت نام کنند.

ماندگار گفت: متولدان نیمه‌ی دوم ۱۴۰۰ و نیمه‌ی اول هزار و ۴۰۱ نیز که سال تحصیلی آینده وارد دوره پیش دبستانی می‌شوند می‌توانند به صورت اختیاری در طرح سنجش حاضر شوند.

به گفته وی والدین برای نام نویسی فرزندان شان در طرح سنجش، باید به سایت Sirat۲.medu.ir مراجعه کنند.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان گفت: ۱۴ مرکز جامع سنجش در استان، سنجش ۱۴ هزار نوآموز استان را انجام خواهند داد.

ماندگار با تأکید بر اینکه والدین نوبت گیری در طرح سنجش، را به تاخیر نیندازند، افزود: درصورتی که سنجش در اسرع وقت انجام شود اختلالات کودک به موقع شناسایی و درمان می‌شود.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان گفت: برخی دانش آموزان مدارس استثنایی که پیشرفت درسی داشته‌اند و به سطح دانش آموزان عادی رسیده‌اند، می‌توانند با شرکت در تست‌های تخصصی مراکز سنجش و قبولی در آن، ادامه‌ی تحصیل شان را در مدارس وابسته به آموزش و پرورش دنبال کنند.

به گفته وی طرح سنجش نوآموزان بدو ورود به دوره‌های ابتدایی و پیش دبستانی تا پایان سال است.