سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به اینکه طرح تورم صفر برای نزدیک به ۱۰ میلیون تهرانی پیش‌بینی شده است، گفت: جاماندگان می‌توانند با ثبت کدملی و کدپستی در سامانه شهرزاد از این طرح بهره‌مند شوند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، عبدالمطهر محمدخانی، در نشست خبری مشترک با مریم اردبیلی رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، در رابطه با جزئیات اجرای طرح تورم صفر گفت: این طرح به شهروندان تهرانی اختصاص دارد. البته دولت و شهردار تهران این خبر را دادند که با دستور ویژه رئیس جمهور کمیته هفت نفره‌ای در دولت شکل گرفت که این طرح با مشارکت شهرداری‌ها به تمام شهر‌های دیگر توسعه یابد. وزیر کشور، دیگر وزرا و شهردار تهران در این کمیته حضور دارند و امیدواریم این مدل به خوبی در دیگر شهر‌ها نیز اجرایی شود.

طرح تورم صفر برای نزدیک به ۱۰ میلیون تهرانی پیش بینی شده است

وی همچنین تصریح کرد: این طرح برای نزدیک به ۱۰ میلیون تهرانی پیش بینی شده است. بر اساس آخرین آمار ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در تهران ساکن هستند و شناسایی شهروندان تهرانی بر اساس سامانه‌های موجود در مجموعه‌های مختلف و همچنین ثبت در نرم افزار شهرزاد انجام می‌شود.

محمدخانی گفت: جاماندگان می‌توانند با ثبت کدملی و کدپستی در سامانه شهرزاد از این طرح بهره‌مند شوند.

سخنگوی شهرداری تهران با تأکید بر اینکه در وضع خوبی در دستیابی به مدیریت یکپارچه شهری هستیم، گفت: شهرداری در پنج سال گذشته به صورت ایجابی و داوطلبانه وارد عمل شد و مسائل مرتبط با مدیریت یکپارچه شهری را پذیرفت. این مدل مسئولیت پذیری به مدیریت یکپارچه شهری بسیار کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه میان رئیس مجلس و رئیس جمهور دیدگاه مدیریت یکپارچه وجود دارد، یادآور شد: امیدواریم با نگاه و همراهی نمایندگان مجلس، این طرح به نقطه نهایی برسد. رئیس جمهور نیز معتقد است که باید بخشی از وظایف دولت به شهرداری‌ها تفویض شود. در مدل بسیار موفق همکاری بین شهرداری تهران و دولت الگوی ارزشمندی در مدیریت یکپارچه شهری در حال شکل گیری است و حتی اگر به عمر این دوره هم قد ندهد، ما اقدامات را داوطلبانه و ایجابی انجام می‌دهیم.

تعیین خسارت اتوبوس‌های آسیب دیده در مسیر انتقال به سمت ایران

سخنگوی شهرداری تهران در خصوص تعیین خسارت اتوبوس‌های آسیب دیده در مسیر انتقال به سمت ایران، گفت: برخی از مدل‌های بیمه‌ای برای شرایط جنگی متعهد نمی‌شوند، اما مدلی در قالب بیمه برای جبران خسارات این اتوبوس‌ها در حال تهیه است تا مردم تهران متضرر نشوند. اگر بخواهیم معطل پیش بینی تمام شرایط در مدل‌های بین المللی شویم، باید مسیر را رها کنیم؛ لذا هم مسیر واردات اتوبوس‌ها و هم مدل جبران خسارات را دنبال می‌کنیم.

وی در پاسخ به پرسشی در مورد مدیریت خطوط ویژه بی آرتی و ایزوله نبودن این مسیر، افزود: وضع خطوط ویژه ما باید بهبود پیدا کند و راهکار‌های جدیدی در این زمینه وجود دارد. باید این پرسش را پرسید که آیا در تمام شریان‌های اصلی شهر بر اساس آنچه در دهه ۸۰ اتفاق افتاده، باید یک لاین را در طول ۲۴ ساعت به تردد اتوبوس اختصاص دهیم؟ تجربیات دنیا نشان می‌دهد که اینگونه نیست. ۴ تا ۶ ساعت برای اختصاص این خطوط به اتوبوس‌ها کافی است.

محمدخانی تأکید کرد: راهکار‌هایی برای هوشمندسازی و شهر هوشمند در دنیا وجود دارد که طرح HOV در همین راستا پیش بینی شده تا بتوان با دوربین‌های هوشمند، مسیر را در برخی ساعات به حمل و نقل تمام شهروندان اختصاص دهیم و در واقع به نوعی دیوار نامرئی ایجاد کنیم.

سخنگوی شهرداری تهران با بیان اینکه در مدل هوشمند می‌توان تردد خودرو‌هایی همچون آمبولانس را پیش بینی کرد، یادآور شد: در مسیر میدان آزادی تا پایانه شرق با حذف نرده‌ها و نصب گلجای‌ها منظر هنری در شهر شکل می‌گیرد و در کنار آن، از بستر این طرح فیبر نوری و کابل‌های برق اجرا می‌شود و از سویی دیگر مسیر فعالیت متروباس‌ها نیز در این مسیر ایجاد می‌شود. تغییرات در این مسیر را با همراهی پلیس راهور دنبال می‌کنیم.

محمدخانی با تأکید بر اینکه در مسیر پیمانکاران پسماند شفافیت بی سابقه‌ای شکل گرفت، گفت: ما در این بخش به صورت شفاف در مناطق کاملاً در جریان هستیم که چه تعداد پاکبان چه میزان فعالیت می‌کنند. متأسفانه در گذشته آمار مکتوب وجود داشت، اما وقتی این اعداد رسمی را با واقعیت میدانی تطبیق می‌دادیم تفاوت فاحشی را می‌دیدیم. ما فاصله بین این دو آمار را تقریباً حذف کردیم و اعداد با واقعیت میدانی هماهنگی دارد.

سخنگوی شهرداری تهران با اعلام اینکه این روند جدید به ما کمک می‌کند دقیق‌تر برنامه ریزی و عمل کنیم، گفت: از هزار بخش نشتی وجود داشت که این نشتی‌ها برطرف شد و نسبت به سال‌های قبل وضع بهتری داریم.

محمدخانی با بیان اینکه در اجرای طرح تورم صفر مهمترین نکته این است که ما در شرایط خاصی از کشور هستیم، گفت: در برخی حوزه‌های اجرایی به غیر از بخش نظامی دیگر بخش‌ها آرایش جنگی ندارند در حالیکه در شرایط جنگی و تشدید تحریم‌ها هستیم و باید تکالیف خود را متناسب با آن بازتعریف کنیم و کمتر به مرز وظایف توجه داشته باشیم.

با اصرار بر روش‌های سنتی نمی‌توان شرایط جنگی را مدیریت کرد

سخنگوی شهرداری تهران با اعلام اینکه با اصرار بر روش‌های سنتی نمی‌توان شرایط جنگی را مدیریت کرد، یادآور شد: شهرداری در این زمینه هم وظایفی دارد و در طول سال‌ها به قوانین این بخش بی توجهی شده بود. ما وظیفه داریم به دولت کمک کنیم چراکه دولت به تنهایی نمی‌تواند تمام مشکلات را مدیریت کند. این یک تکلیف شرعی و قانونی است که بتوانیم مشکلات مردم را برطرف کنیم.

وی ادامه داد: طرح تورم صفر سرمایه در گردش است و شهرداری مستقیم خرید انجام می‌دهد و به فروش می‌رسد و بلافاصله پس از خرید درآمد کسب می‌شود. شهرداری با توجه به شرایط ویژه سرمایه در گردش را در این بخش صرف می‌کند. عدد قابل توجهی از این هزینه‌ها پس از خرید مردم به شهرداری برمی گردد.

محمدخانی با بیان اینکه کسانی که نقد می‌کنند راهکار‌ها را بگویند، گفت: شهرداری تهران وظایف دیگری هم مثل خرید اتوبوس دارد؛ کما اینکه دو هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس خریداری شده و در شهر فعال هستند. در خرید اتوبوس‌های برقی اقدام بی نظیری صورت گرفته که در هیاهوی اتفاقات گم شده است. در منطقه ۱۲ که قلب تهران است، تمام اتوبوس‌ها برقی هستند و در تلاش هستیم که در محدوده ترافیک تمام اتوبوس‌ها برقی باشند.

سخنگوی شهرداری تهران با اعلام اینکه ما هم از تولیدکننده داخلی و هم خارجی اتوبوس خریده‌ایم، گفت: ما همچنان با نیاز مردم فاصله داریم، اما تمام تلاش خود را انجام می‌دهیم. به هرشکل نمی‌توانیم در برابر رئیس جمهور و وزیر خزانه داری ملعون آمریکا که می‌گوید تحریم‌ها را به گونه‌ای طراحی کرده که بیشترین فشار به مردم ایران وارد شود، بی تفاوت باشیم. پیامی که رئیس جمهور داده که هر مجموعه‌ای می‌تواند کمک کند و باری از روی دوش دولت و مردم بردارد، مورد توجه ما در شهرداری بوده و در این زمینه وارد عمل شده‌ایم.

سرانجام عملیات عمرانی خط ویژه میدان آزادی- پایانه شرق

محمدخانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه عملیات عمرانی خط ویژه میدان آزادی- پایانه شرق در حال اجراست، گفت: در تلاش هستیم بخشی از آن به زودی به نتیجه برسد. امیدواریم بخشی از این مسیر را بتوانیم همزمان با ورود اتوبوس‌های سه کابین به تهران به بهره برداری برسانیم.

طرح تورم صفر مبنایی بر اساس تجربه پنج ساله شهرداری تهران دارد

وی با تأکید بر اینکه طرح تورم صفر مبنایی بر اساس تجربه پنج ساله شهرداری تهران دارد، خاطرنشان کرد: ما مجموعه اقداماتی در این بخش در سال‌های اخیر انجام دادیم و این اقدام برای اولین بار انجام نشده است. ما این ایده را چند بار پیش بردیم و بازخورد‌های آن را دریافت کردیم. ما در دولت شهید رئیسی و هم در طول پنج سال برای حذف واسطه‌ها تلاش کردیم. ما در طول این چند سال قیمت بسیاری از کالا‌های اساسی را در میادین میوه و تره با از ۲۵ تا ۴۰ درصد کمتر از سطح شهر عرضه کرده‌ایم.

محمدخانی با بیان اینکه برای این طرح یک شبه تصمیم گرفته نشده است، افزود: مطالعات و بررسی‌های این طرح از فروردین آغاز شده و ظرفیتی را برای همکاری با دولت ایجاد کردیم. ۳۱۶ میدان میوه و تره بار و ۵۵ فروشگاه شهروند این ظرفیت را به ما می‌دهد که شبکه توزیع بسیار خوبی که داریم، در حوزه معیشت و کاهش دغدغه‌های مردم به کار گرفته شود.

سخنگوی شهرداری تهران گفت: قرارداد‌های بلندمدت در این زمینه منعقد شد و از سویی دیگر واردات را هم برای خرید‌های بزرگ دنبال کردیم. ما در این طرح به تکلیف خود عمل می‌کنیم و مسیر علمی و کارشناسی را پیش می‌بریم.

سهمیه ماهانه برای طرح تورم صفر پیش بینی شده است

وی با اعلام اینکه سهمیه ماهانه برای طرح تورم صفر پیش بینی شده است، ادامه داد: افراد پس از ثبت اطلاعات خود در سامانه شهرزاد، اسامی فروشگاه‌ها و میادین اطراف را دریافت خواهند کرد. در تلاش هستیم که دستگاه‌های عابربانک فروشگاه‌ها برای این اجرای طرح به سامانه متصل شوند.

محمدخانی با اشاره به اجرای طرح مادرانه، خاطرنشان کرد: خرید از فروشگاه‌های شهروند و میادین میوه و تره بار، استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی و استفاده از برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی و مراکز هنری همچون سینما‌های شهرداری تهران از جمله خدمات این طرح است.

روند کاهشی صدور پروانه

سخنگوی شهرداری تهران در خصوص کاهش زمان صدور پروانه در پایتخت، یادآور شد: گزارش این بخش توسط معاون شهرسازی شهردار و یا شهردار تهران ارائه خواهد شد. با بستر‌هایی که در حال فراهم شدن است، امیدواریم بتوانیم این مسیر را بدون دخالت افراد پیش ببریم و روند صدور پروانه کاهش یابد.