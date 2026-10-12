مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی از ثبت بیش از ۱۷۵ هزار اقامت در واحد‌های گردشگری استان طی نیمه نخست سال جاری (بدون احتساب منطقه آزاد ماکو) خبر داد و اعلام کرد که این آمار، درآمدی بالغ بر ۲۵۴ میلیارد ریال و بیش از ۶۳۹ هزار دلار برای استان به همراه داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مرتضی صفری با تشریح وضعیت صنعت گردشگری استان گفت: در شش ماهه نخست سال جاری، ۱۷۵ هزار و ۲۶۹ گردشگر در مراکز اقامتی تحت نظارت این اداره‌کل اقامت داشته‌اند که میانگین ضریب اشغال اتاق‌ها در این مدت ۲۸.۷۷ درصد بوده است.

بنا بر اعلام اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان، توزیع گردشگران در شهرستان‌های مختلف توازن یکسانی ندارد؛ به‌طوری که شهرستان ارومیه با ۴۸ درصد، مهاباد با ۲۰ درصد و خوی با ۱۸ درصد، بیشترین سهم را در جذب مسافران و ثبت اقامت داشته‌اند. در مقابل، شهرستان‌های چالدران، چایپاره و سلماس کمترین سهم را از اقامت‌های ثبت‌شده به خود اختصاص داده‌اند که نشان‌دهنده لزوم بازاریابی و معرفی بیشتر جاذبه‌های این مناطق است.

صفری با اشاره به اهمیت اقتصادی این حوزه، درآمد‌های حاصل از اقامت گردشگران در نیمه نخست سال را این‌گونه تشریح کرد: در این بازه زمانی، درآمد حاصل از اقامت گردشگران داخلی حدود ۲۵۴ میلیارد و ۷۴۸ میلیون ریال و درآمد ارزی حاصل از اقامت گردشگران خارجی ۶۳۹ هزار و ۲۷۰ دلار بوده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی با بیان اینکه هم‌اکنون ۳۴۹ واحد گردشگری تحت نظارت این اداره‌کل فعالیت می‌کنند، افزود: ظرفیت اقامتی استان شامل ۴۴ هتل، ۴۶ واحد بوم‌گردی، ۳۵ مهمان‌پذیر، ۴ هتل‌آپارتمان و ۳ اقامتگاه سنتی است.

وی همچنین با اشاره به نقش این صنعت در اشتغال‌زایی عنوان کرد: با صدور ۱۸ پروانه بهره‌برداری جدید برای بخش‌های مختلف گردشگری در سال جاری، ۵۸ فرصت شغلی جدید در استان ایجاد شده است. این واحد‌ها شامل دفاتر خدمات مسافرتی، واحد‌های اقامتی و سفره‌خانه‌های سنتی هستند که شبکه گسترده‌ای از خدمات گردشگری را در ۱۸۴ دفتر مسافرتی استان پشتیبانی می‌کنند.