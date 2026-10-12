این بار، آن سوی بی‌سیم نه یک فرمان نظامی، که صدای مردم است که به گوش مدافعان وطن می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مردمی که برای گفتن یک خداقوت، رساندن پیام دلگرمی و اعلام آمادگی برای دفاع از وطن، با فرماندهان ارتش، نیروی هوافضا، نیروی زمینی و دیگر بخش‌های نیرو‌های مسلح ارتباط می‌گیرند.

تماس‌هایی از جنس همدلی و همراهی؛ از درخواست برای پاسداری از آسمان ایران تا قدردانی از تلاش مدافعان وطن و تأکید بر ایستادگی مردم در کنار نیرو‌های مسلح.

در این گفت‌و‌گو‌های متفاوت، هر صدا پیامی دارد؛ یکی خسته‌نباشید می‌گوید، دیگری دعای خیر بدرقه راه مدافعان می‌کند و آن یکی از همراهی مردم با مدافعان ایران می‌گوید.

اینجا بی‌سیم فقط وسیله ارتباط نیست؛ صدای پیوند مردم و مدافعان وطن است.