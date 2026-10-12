آغاز عملیات اجرایی و کلنگ‌زنی پنج طرح معدنی و زیرساختی شرکت صنعتی و معدنی شهداب یزد با سرمایه‌گذاری حدود ۱۷۰ میلیون یورو در شهرستان بافق، زمینه اشتغال مستقیم یک هزار و ۵۰۰ نفر را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، این طرح ها شامل کارخانه کنسانتره سه‌چاهون با ظرفیت یک‌ونیم میلیون تن، دو طرح سنگ‌شکن خشک و تر، نیروگاه خورشیدی ۱۴ مگاواتی، خط انتقال آب یزد به بافق و طرح احداث شبکه فاضلاب شهر یزد است که اجرای آنها در راستای توسعه زنجیره ارزش و زیرساخت‌های شهرستان بافق دنبال می‌شود.

مدیر صندوق بازنشستگی کشور در آیین کلنگ‌زنی طرحهای شرکت صنعتی و معدنی شهداب یزد گفت: شاهد افتتاح و کلنگ‌زنی طرح هایی هستیم که توسط شرکت سنگ‌آهن مرکزی اجرا می‌شود و امیدواریم اجرای این طرح‌ها خیر و برکت برای منطقه به همراه داشته باشد.

ازوجی افزود: پنج طرح در حوزه‌های کنسانتره و سنگ‌آهن، طرحهای عمرانی، آب، انرژی خورشیدی و تأمین ساختمان کارکنان شرکت سنگ‌آهن مرکزی قرار دارند و مجموع اعتبار این طرح ها بالغ بر ۱۸۰ میلیون دلار و ۱۶۶ میلیون یورو است و برای حدود یک هزار و ۵۰۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی منطقه گفت: در منطقه‌ای که تقریباً کویری و بیابانی است، ظرفیت‌های بسیار بالایی در حوزه معدن وجود دارد و کمتر استان یا شهرستانی چنین ویژگی‌هایی دارد.

مدیر صندوق بازنشستگی کشور ادامه داد: بخشی از عواید این طرحها برای بازنشستگان گروه فولاد و صندوق بازنشستگی خواهد بود و تلاش داریم به‌تدریج حلقه مفقوده‌ای را که زنجیره ارزش شرکت سنگ‌آهن مرکزی را تکمیل می‌کند، به بهره‌برداری برسانیم.

ازوجی تصریح کرد: تکمیل این زنجیره نه‌تنها باعث ارزش‌افزایی برای منطقه خواهد شد، بلکه به صیانت از دارایی‌های شرکت سنگ‌آهن مرکزی و صندوق فولاد کمک می‌کند و موجب افزایش بهره‌وری و در نهایت بهبود وضعیت دارایی و درآمدی صندوق خواهد شد.

دهستانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد نیز گفت: مهم‌ترین نکته این اتفاق، مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری قریب به ۵۰ همت در جوار معدن چغارت، معدن سه‌چاهون و طرح های موجود در این منطقه است که محقق خواهد شد.

وی با اشاره به مجموعه طرح های اجراشده گفت: این طرح ها یک پکیج برای توسعه پایدار بافق است که حوزه‌های معدن، فرآوری کنسانتره آهن، سنگ‌شکن و پرعیارسازی، انتقال آب، صنعت‌شهر و نیروگاه را دربرمی‌گیرد و با حمایت صندوق بازنشستگی، شرکت سنگ‌آهن مرکزی، مسئولان استانی و نماینده مردم، زمینه یک اتفاق خوب در مسیر توسعه پایدار شهرستان را فراهم خواهد کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد همچنین به دو طرح راهبردی شرکت سنگ‌آهن مرکزی اشاره کرد و افزود: طرح آهن اسفنجی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تنی شرکت سنگ‌آهن مرکزی و فولاد آلیاژی مرکزی ایران، دو طرح راهبردی و حیاتی برای این شرکت هستند که مورد بازدید قرار گرفتند و برای رفع مسائل و مشکلات و گره‌های موجود در مسیر اجرای آنها نیز پیگیری‌هایی انجام شده است.

دهستانی تأکید کرد: در قرارداد‌های سرمایه‌گذاری و طرح های مشارکتی باید موضوع اشتغال شهرستان مورد توجه قرار گیرد و طرح های سرمایه‌گذاری به نحوی اجرا شوند که زمینه اشتغال نیرو‌های شهرستان را فراهم کنند؛ همچنین مطالبات به‌حق مردم و مسئولان محلی برای تکمیل زنجیره ارزش افزوده در این معدن و شهرستان باید محقق شود.

وی ادامه داد: آنچه اکنون در حال اتفاق افتادن است، حرکت از سنگ و کلوخه سنگ‌آهن تا زنجیره نهایی و تولید محصولات آلیاژی در این شهرستان و شرکت سنگ‌آهن مرکزی است که می‌تواند نویدبخش آینده‌ای بسیار خوب برای بافق باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد گفت: یکی از موضوعات مطرح‌شده در جریان بازدید و مراسم، پیگیری ایجاد منطقه ویژه معدنی کشور برای نخستین بار در این شهرستان بود و امیدواریم با همکاری نماینده مردم، این موضوع محقق شود و مثلث طلایی معدنی کشور که بافق همواره محور اصلی آن بوده است، شکل بگیرد.

شرافت سرمایه‌گذار بخش خصوصی و مدیر شرکت شهداب نیز در آیین کلنگ‌زنی طرح های شرکت صنعتی و معدنی شهداب یزد گفت: مجموعه‌ای از طرح ها کلنگ‌زنی شد که طرح اصلی آن کارخانه کنسانتره سه‌چاهون با ظرفیت یک‌ونیم میلیون تن است و در کنار آن، دو طرح سنگ‌شکن خشک و تر، نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۱۴ مگاوات، خط انتقال آب یزد به بافق و احداث شبکه فاضلاب شهر یزد نیز در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: ۲۰ درصد از آب شبکه فاضلاب شهر یزد متعلق به شرکت سنگ‌آهن مرکزی است که قرار است برای اجرای طرح های زیرساختی در شهرستان منتقل شود.

شرافت مجموع سرمایه‌گذاری این طرح ها را حدود ۱۷۰ میلیون یورو اعلام کرد و گفت: در مرحله نخست، در کارخانه کنسانتره، سنگ‌شکن و معدن، حدود یک هزار و ۵۰۰ نفر به‌صورت مستقیم اشتغال‌زایی خواهند داشت.

وی با بیان اینکه زمان اجرای طرح ها متفاوت است، افزود: کارخانه کنسانتره طی ۳۰ ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید و طرح سنگ‌شکن‌ها که بخش اصلی کار آن انجام شده است، ان‌شاءالله ظرف هفته آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیر شرکت شهداب ادامه داد: طرح پساب شهر یزد نیز با مدت زمان اجرای حدود چهار سال، از امسال آغاز شده و با مشارکت شرکت شهراب، شرکت سنگ‌آهن چادرملو، فولاد بافق و مجموعه نجمی‌نیا در حال اجراست.

گفتنی است همچنین با حضور مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور و دیگر مسئولان، کلنگ احداث باند دوم جاده معدن D19 به طول ۶۵ کیلومتر و نیروگاه ۴۶ مگاواتی گوهران چغارت به زمین زده شد.