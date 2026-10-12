به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، فرمانده مرزبانی خراسان رضوی گفت: در شش ماه نخست امسال، یک و نیم تن مواد مخدر شامل تریاک، هروئین و مواد مخدر صنعتی در مرزهای خراسان رضوی با افغانستان کشف شده است.

سردار مجید شجاع با بیان اینکه میزان کشفیات مواد مخدر در مرزهای استان خراسان رضوی در بازه زمانی یاد شده ۲ برابر شده است، افزود: بیشتر مواد مخدر کشف شده در مرزهای استان با افغانستان از تریاک و مشتقات آن مانند هروئین و مورفین بوده، با این حال حدود ۳۰ درصد از این کشفیات را مواد مخدر صنعتی تشکیل داده است.

وی ادامه داد: هر چند سهم مواد مخدر صنعتی در مجموع کشفیات ۳۰ درصد است، اما کشفیات شیشه و مخدرهای صنعتی در مرز افغانستان در مقایسه با پارسال چهار برابر شده است.

سردار شجاع بیان کرد: افزایش قیمت مواد مخدر صنعتی و رونق تولید این نوع مواد در افغانستان از جمله دلایل افزایش سهم شیشه در میان کشفیات مواد مخدر در مرزهای استان بوده است.