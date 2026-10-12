آرامگاه حافظ شیرازی، امروز و همزمان با بیستم مهر ماه، روز بزرگداشت این شاعر بلندآوازه با حضور جمعی از دوستداران فرهنگ و ادب گلباران شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، همزمان با بیستم مهرماه، روز بزرگداشت حافظ شیرازی، آرامگاه این شاعر بلندآوازه با حضور مسئولان استانی و جمعی از دوستداران فرهنگ و ادب، گلباران شد.

به مناسبت روز بزرگداشت حافظ، برنامه‌های متنوع فرهنگی، علمی و هنری در شیراز پیش‌بینی شده است که در مدت یک هفته اجرا می‌شود.

آرامگاه حافظ از هشتم مهر میزبان رویداد مردمی «از شور عرفان تا راز غزل؛ از قونیه تا شیراز» بود.

آیین رسمی بزرگداشت این شاعر نامدار هم امشب با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در کنار آرامگاه خواجه اهل راز حافظ شیرازی برگزار می‌شود.

همچنین نشست‌های علمی و پژوهشی هفته حافظ از روز فردا سه شنیه در مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس آغاز می شود.