هجدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران با شعار «کرمان برفراز» از ۹ تا ۱۴ آذر در استان کرمان برگزار می‌شود؛ رویدادی فرهنگی که با هدف معرفی موسیقی اقوام ایرانی، شناسایی استعداد‌های بومی و پیوند موسیقی نواحی با گردشگری، میزبان هنرمندانی از مناطق مختلف کشور و تعدادی از کشور‌های منطقه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی شفیعی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درنشست خبری این رویداد ملی، با اشاره به اهمیت توجه به موسیقی نواحی سراسر کشور گفت: توجه به موسیقی اقوام مختلف، کشف استعداد‌های هنری و شناخت گروه‌های موسیقی مناطق گوناگون ایران از اهداف اصلی این جشنواره است و امیدواریم با میزبانی کرمان، شاهد برگزاری رویدادی متفاوت باشیم.

محمد علی طالبی استاندار کرمان نیز با تأکید بر ضرورت تداوم آثار فرهنگی جشنواره فراتر از روز‌های برگزاری آن، گفت: انتظار می‌رود این رویداد تنها به چند روز اجرای برنامه محدود نشود، بلکه به شناسنامه‌ای برای معرفی موسیقی نواحی ایران در سراسر کشور تبدیل شود.

محمدعلی طالبی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری و جاذبه‌های استان کرمان افزود: ضروری است همه بخش‌های استان در این رویداد مشارکت داشته باشند و جشنواره فرصتی برای معرفی توانمندی‌های فرهنگی و گردشگری کرمان باشد.

وی از اهالی رسانه خواست علاوه بر پوشش آیین افتتاحیه و اختتامیه، به دیگر جاذبه‌های استان نیز توجه کنند و از ظرفیت این رویداد برای معرفی کرمان بهره ببرند. به گفته استاندار، از رسانه‌های برتر در این زمینه تقدیر خواهد شد.

حسین اسحاقی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان نیز با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی این استان، بر ضرورت توجه بیشتر به فرهنگ، مشاهیر و مفاخر کرمان تأکید کرد.

حسین اسحاقی با گرامیداشت یاد شهید حاج قاسم سلیمانی، از فرزندان استان کرمان، گفت: تلاش می‌کنیم جشنواره موسیقی نواحی در کرمان به رویدادی پایدار تبدیل شود و در کنار آن، ظرفیت‌های گردشگری استان نیز معرفی شود.

وی با اشاره به شعار هجدهمین دوره جشنواره، «کرمان برفراز»، یاد شهدای بندر شهید رجایی را گرامی داشت و افزود: در دوره گذشته، برنامه‌های جشنواره به‌دلیل وقوع این حادثه نیمه‌تمام ماند و امیدواریم امسال این رویداد به بهترین شکل برگزار شود.

اسحاقی همچنین با اشاره به جایگاه موسیقی نواحی در فعالیت‌های فرهنگی کشور گفت: موسیقی نواحی در دوره جنگ نیز در کنار مردم بود و هنرمندان این عرصه با اجرای برنامه‌های فرهنگی، نقش خود را در همراهی با مردم ایفا کردند.

وی با اشاره به تأکید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اینکه «ایران فقط تهران نیست»، افزود: توجه به ظرفیت‌های فرهنگی استان‌ها، از جمله کرمان، از محور‌های مهم فعالیت‌های فرهنگی کشور است.

دبیر هجدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران نیز از برگزاری برنامه‌های متنوع در شهرها، روستا‌ها و مناطق عشایری استان خبر داد.

پیروز ارجمند با اشاره به ارتباط موسیقی و گردشگری گفت: گردشگری موسیقی از مسیر‌های مختلفی دنبال می‌شود که یکی از آنها آشنایی با خانه‌ها، فضا‌های فرهنگی و جاذبه‌های گردشگری در کنار موسیقی و دیگری برگزاری جشنواره‌ها و فستیوال‌هاست.

وی افزود: برای آیین افتتاحیه، برنامه‌ای باشکوه در میدان بازار کرمان پیش‌بینی شده است تا مردم نیز در این رویداد حضور داشته باشند.

ارجمند با بیان اینکه هفت شهر استان کرمان در این جشنواره مشارکت خواهند داشت، گفت: برنامه‌ها در سه حوزه شهرها، روستا‌ها و مناطق عشایری دنبال می‌شود و در بخش اجرا‌های صحنه‌ای نیز گروه‌های بزرگ موسیقی، پیشکسوتان و هنرمندان صاحب‌مقام حضور خواهند داشت.

وی از پیش‌بینی بخش بین‌الملل جشنواره خبر داد و افزود: از هنرمندان و گروه‌هایی از کشور‌های منطقه، از جمله هند، پاکستان، ارمنستان، ازبکستان، عراق و افغانستان و همچنین بخش‌هایی از کشور‌های حوزه خلیج فارس دعوت شده است.

دبیر جشنواره ادامه داد: بخش ویژه جوانان، نمایش مستند‌هایی با موضوع موسیقی نواحی، نمایشگاه عکس، نمایشگاه صنایع‌دستی و خوراک و اهدای درجه هنری به هنرمندان نیز از دیگر برنامه‌های این دوره خواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه جشنواره موسیقی نواحی رویدادی غیررقابتی است، گفت: هدف، میزبانی از هنرمندان و فراهم کردن فرصتی برای معرفی و تبادل تجربه میان گروه‌های موسیقی نواحی ایران است.

هجدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران از ۹ تا ۱۴ آذرماه در استان کرمان برگزار می‌شود.