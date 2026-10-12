چین رزمایش‌های آتش زنده را در پنج منطقه ساحلی خود، از دریای جنوبی چین تا استان لیائونینگ در شمال شرق این کشور، برگزار می‌کند؛ رزمایش‌هایی که هم‌زمان با افزایش حساسیت‌ها درباره تحولات نظامی شرق آسیا، از سوی تایوان زیر نظر گرفته شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، بر اساس اطلاعیه‌های اداره ایمنی دریایی چین که از روز پنجشنبه منتشر شده، تردد دریایی در پنج منطقه ساحلی برای برگزاری تمرین‌های نظامی محدود شده است. این تمرین‌ها قرار است در طول هفته ادامه داشته باشند.

وزیر دفاع تایوان روز دوشنبه اعلام کرد: نیرو‌های نظامی این جزیره فعالیت‌های چین را به‌دقت زیر نظر دارند. به گفته او، ارزیابی اولیه نشان می‌دهد این فعالیت‌ها احتمالاً شامل تمرین‌های تیراندازی توپخانه ساحلی و واحد‌های مرتبط است.

نزدیک‌ترین منطقه اعلام‌شده برای این تمرین‌ها به تایوان، در آب‌های ساحلی استان جه‌جیانگ چین قرار دارد. بااین حال هیچ‌یک از پنج منطقه مستقیماً در اطراف تایوان نیست.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که اختلاف پکن و جدایی طلبان تایوان بر سر وضعیت سیاسی این جزیره و مخالفت چین با مداخله خارجی در این موضوع همچنان ادامه دارد. پکن تایوان را بخشی از قلمرو خود می‌داند، در حالی که مقام‌های تایوان بر حق تعیین سرنوشت این جزیره تأکید می‌کنند.