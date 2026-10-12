استاد دانشگاه در حوزه طراحی مسکن، با تأکید بر ضرورت محافظت از ساکنان در برابر بحران‌ها، خواستار استفاده از دانش تخصصی دانشگاه‌ها و توان شرکت‌های دانش‌بنیان برای افزایش ایمنی ساختمان‌ها و بهبود شرایط اسکان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمود رازجویان در مراسم بزرگداشت روز جهانی اسکان بشر، توجه به امنیت ساکنان و کاهش آسیب‌پذیری ساختمان‌ها را از الزامات طراحی مسکن دانست.

وی با اشاره به تخریب سکونتگاه‌ها در غزه، بر ضرورت پیش‌بینی راهکارهای حفاظتی در طراحی ساختمان‌ها، از جمله اتاق‌های امن، تأکید کرد.

این استاد دانشگاه، بررسی مسائل از جنبه‌های مختلف و پرهیز از نگاه یک‌بعدی را برای یافتن راهکارهای مؤثر در حوزه مسکن ضروری دانست.

رازجویان همچنین بر فراهم کردن زمینه مشارکت جوانان در توسعه کشور و استفاده از توان علمی نسل جدید تأکید کرد.

وی با بیان اینکه دانشگاه‌ها ظرفیت ایده‌پردازی و ارائه راهکارهای علمی را دارند، همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان را راهی برای عملیاتی کردن این ایده‌ها عنوان کرد.

این استاد دانشگاه، شناخت ظرفیت‌های تولیدی و نیازهای استان‌ها را نیز از عوامل مؤثر در برنامه‌ریزی اقتصادی و توسعه همکاری‌های خارجی برشمرد.

رازجویان افزود: تدوین نقشه‌ای جامع از توانمندی‌های داخلی می‌تواند به شناسایی فرصت‌های تولید و مبادله کالا با دیگر کشورها کمک کند.

وی در پایان، تلفیق دانش دانشگاهی، فناوری‌های نوین و نگاه جامع به نیازهای جامعه را برای ارتقای کیفیت سکونت و توسعه پایدار ضروری دانست.