به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، عباس کرکه‌آبادی در جلسه هماهنگی برگزاری اجلاسیه نماز، بر ضرورت توجه ویژه مدیران دستگاه‌های اجرایی به ترویج فرهنگ نماز و برگزاری این اجلاسیه تأکید کرد.

او با اشاره به اهمیت پیوند نماز و خدمت‌رسانی به مردم تصریح کرد: توجه به نماز باید در رفتار و عملکرد مدیران هم نمود داشته باشد و کاهش جلسات غیرضروری و رسیدگی بیشتر به مسائل و مشکلات مردم، از جمله مصادیق این رویکرد است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری همدان با بیان اینکه ارتباط کودکان و نوجوانان با نماز تا حد زیادی از رفتار والدین تأثیر می‌پذیرد، بر ضرورت الگوسازی صحیح در خانواده و جامعه تأکید کرد.

عباس کرکه‌آبادی همچنین خواستار تجلیل از افرادی شد که در ادارات، مدارس و دیگر حوزه‌ها برای ترویج فرهنگ نماز تلاش می‌کنند.

او تصریح کرد: اجلاسیه نماز ۲۴ آبان‌ماه با حضور مدیران مدارس، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود و پس از آن، اجلاسیه‌های شهرستانی در نیمه نخست آذرماه و اجلاسیه‌های مراکز بخش‌ها در نیمه دوم آذرماه برگزار خواهد شد؛ به‌گونه‌ای که برنامه‌ها تا پایان آذرماه به اتمام برسد.

رئیس ستاد اقامه نماز استان همدان هم با تأکید بر نقش فرهنگی و ترویجی اجلاسیه نماز گفت: یکی از اهداف اصلی این رویداد، موج‌آفرینی فرهنگی و جلب مشارکت همه نهاد‌های فرهنگی است تا فرهنگ نماز در مجموعه‌های مختلف جامعه بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام سید مرتضی حسنی‌حلم با اشاره به محوریت آموزش‌وپرورش در برگزاری این اجلاسیه افزود: دانش‌آموزان مخاطبان اصلی برنامه‌های ترویج نماز هستند و لازم است کیفیت و کمیت برگزاری اجلاسیه هر سال با سال گذشته مقایسه شود تا شاهد ارتقای مستمر این رویداد باشیم.

او ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و قدردانی از خادمان و فعالان نماز را از بخش‌های مهم اجلاسیه دانست و تصریح کرد: جامعه هدف این برنامه، طیف گسترده‌ای از دانش‌آموزان و دانشگاهیان تا ورزشکاران، جوانان، مساجد، اساتید، حوزه‌های علمیه و دستگاه‌های اجرایی را شامل می‌شود.

در این جلسه، بر تدوین محتوای اجلاسیه بر اساس پیشنهاد‌های مطرح‌شده و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی برای برگزاری هرچه مؤثرتر این رویداد تأکید شد.