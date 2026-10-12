فرمانده انتظامی سیاهکل از بازگشت ۲ میلیارد و ۸۴ میلیون ریال وجه کلاهبرداری اینترنتی به حساب ۲ شهروند مالباخته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ کمیل ابراهیمی گفت: در پی مراجعه ۲ شهروند سیاهکلی به پلیس فتا شهرستان و اعلام کلاهبرداری با ترفند ارائه رسید جعلی انتقال وجه، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از بررسی موضوع و با هماهنگی قضایی، حساب‌های مقصد را مسدود کردند و وجه کلاهبرداری‌شده به مبلغ ۲ میلیارد و ۸۴ میلیون ریال به حساب مالباختگان بازگردانده شد.

فرمانده انتظامی سیاهکل از شهروندان خواست در معاملات و خرید و فروش کالا به صورت اینترنتی، از تحویل کالا پیش از اطمینان از واریز واقعی وجه به حساب، خودداری کنند.