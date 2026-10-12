کرمانشاه با تنوع قومی، غنای فرهنگی، جاذبه‌های طبیعی و میراث کهن خود، ظرفیت کم‌نظیری برای میزبانی رویدادهای بزرگ فرهنگی و رسانه‌ای کشوراز جمله برنامه ایران‌جان دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، برگزاری برنامه‌ها و رویدادهای ملی نظیر «ایران‌جان» می‌تواند فرصت ارزشمندی برای معرفی هویت اصیل مردم این دیار و ارتقای جایگاه استان در سطح ملی باشد.

این رویداد با هدف معرفی هویت فرهنگی و تاریخی ایران، آیین‌های اقوام، ظرفیت‌های گردشگری و زیست‌بوم متنوع استان‌های کشور در سطح ملی اجرا می شود. علیرضا بای مدیر کل اخبار استانهای صدا وسیما در این خصوص سفری به کرمانشاه داشت .