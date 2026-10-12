مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس از ابلاغ آیین‌نامه جدید به‌کارگیری مسئول ایمنی و حفاظت فنی در کارگاه‌ها با هدف کاهش حوادث و صیانت از جان نیروی انسانی خبر داد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سعید بیاری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس، از ابلاغ آیین‌نامه جدید به‌کارگیری مسئول ایمنی و حفاظت فنی در کارگاه‌ها با هدف کاهش حوادث و صیانت از جان نیروی انسانی خبر داد و به کارفرمایان برای اجرای این ضوابط، یک سال مهلت داد.

سعید بیاری گفت: این آیین‌نامه به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده ۱۰۶ قانون کار، در هیئت وزیران به تصویب رسیده است.

وی افزود: بر اساس ضوابط جدید، کارفرمایان موظف‌اند با بررسی فرآیند‌های کاری، افراد واجد شرایط را انتخاب و به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی کنند. این کارگاه‌ها بر اساس تعداد نیروی کار در سه سطح دسته‌بندی شده‌اند؛ در واحد‌های دارای ۲۵ کارگر و بیشتر، به‌کارگیری دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی و بالاتر در رشته‌های ایمنی صنعتی، بهداشت حرفه‌ای و رشته‌های مرتبط الزامی است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس ادامه داد: «در کارگاه‌های دارای ۱۱ تا ۲۵ کارگر، برخورداری از حداقل مدرک کاردانی فنی همراه با بیش از یک سال سابقه کار و در کارگاه‌های یک تا ۱۰ کارگر نیز حداقل مدرک دیپلم فنی به همراه سوابق تجربی مرتبط، ملاک عمل خواهد بود. همچنین کارگاه‌های کمتر از ۱۰ کارگر که از سوی بازرسان کار در زمره مشاغل پرخطر ارزیابی شوند، باید مسئول ایمنی واجد شرایط سطوح یک یا دو را به‌کار گیرند.»

بیاری تاکید کرد: هزینه دوره‌های آموزشی بر عهده کارفرما است و ثبت معرفی‌نامه و گزارش‌های عملکرد ایمنی باید از طریق سامانه تخصصی انجام شود. کارگاه‌هایی که پیش از تصویب این آیین‌نامه دارای مسئول ایمنی بوده‌اند، حداکثر یک سال فرصت دارند وضعیت نیروی انسانی خود را با ضوابط جدید تطبیق دهند.