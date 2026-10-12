به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، روایت اینگونه است که مرکز اورژانس و فوریت‌های پیش بیمارستانی قائم شهر با دریافت تماسی مبنی برنارسایی قلبی خانم تقریبا ۶۰ ساله عازم ماموریت می‌شود.

اقدامات اولیه احیا در منزل توسط اورژانس ۱۱۵ انجام می‌پذیرد، اما از آنجا که علایم حیاتی بیمار برنمی گردد تیم اورژانس تصمیم میگیرد خود را به نزدیکترین مرکز درمانی که بیمارستان رازی قائم شهر است برساند.

آمبولانس اورژانس ۵۰ متر مانده به ورودی بیمارستان رازی قائم شهر دچار نقص فنی شد و از حرکت ایستاد.

این خرابی مانع ادامه امدادرسانی نشد، و سید مجتبی هاشمی پرستار این بیمارستان هنگام انتقال بیمار با پریدن روی تخت در حال حرکت، عملیات احیا را ادامه می‌دهد عملیات احیا در مسیرانتقال بیمار از محوطه اورژانس به بخش سی پی آر یا بخش احیا قلبی و ریوی نیز ادامه داشت.

پس از انتقال به بخش نیز کادر درمان برای احیا بیمار نزدیک به ۴۵ دقیقه دیگر تلاش می‌کنند، اما در نهایت با وجود همه‌ی اقدامات انجام شده بیمار فوت می‌کند.

عملیات امداد رسانی سید مجتبی هاشمی به بیمار روی تخت در حال حرکت در حالی انجام می‌پذیرد که وی آن لحظه بدون در نظر گرفتن هرگونه مخاطره‌ای و با وجود اینکه خود پیش‌تر جراحی دیسک گردن انجام داده بود تصمیم به ادامه امدادرسانی به این شکل میگیرد.

اقدامی که متاثر از مسولیت حرفه‌ای این پرستار جوان و نشانگر نبض مسئولیت پذیر‌ی کادر درمان است.