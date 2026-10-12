رئیس مرکز سیمرغ با حضور در محل تولید مجموعه اپیزودیک «قصه‌های ما»، ضمن بازدید از روند پیشرفت طرح، در جریان جزئیات ساخت این اثر قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این مجموعه داستانی که از تولیدات «خانه تولیدات جوانِ مرکز سیمرغ» است، به تهیه‌کنندگی صادق روشن و کارگردانی عمار خطی وارد مرحله تولید شده است.

«قصه‌های ما» روایتی اپیزودیک دارد و درام‌های گوناگونی از زندگی و مواجهه قشرهای مختلف مردم را در بستر موضوعات جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان مقاومت به تصویر می‌کشد.

محل اصلی وقایع این مجموعه در فضای یک پارک شکل می‌گیرد و جمع کثیری از بازیگران نام‌آشنای سینما و تلویزیون در کنار چهره‌های تئاتری در آن به ایفای نقش می‌پردازند.

سرپرستی نویسندگان این سریال بر عهده حسین تراب‌نژاد است.