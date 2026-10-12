به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، علیرضا راشکی گفت: این شرکت در راستای مفاد تفاهم نامه منعقد شده با پارک علم و فناوری آمادگی خود را جهت اختصاص ۱۵ سوله به شرکت‌های دانش بنیان به صورت استیجاری را اعلام کرده و می‌تواند زمین مورد نیاز با قطعات کوچکتر را برای واحد‌های فناور متقاضی با شرایط ویژه فراهم کند.

وی افزود: شرکت شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان در راستای توسعه بازار صنایع کوچک آماده همکاری برای تشکیل شرکت‌های مدیریت صادرات و کمک به تامین مالی شرکت‌های فناور بوده و ایجاد زیر ساخت‌های مورد نیاز واحد‌های مستقر در پارک علم و فناوری در شهرک‌های صنعتی استان را در اولویت برنامه‌های خود قرار خواهد داد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان گفت: برگزاری دوره‌های آموزشی و رویداد‌های استارت آپی، شناسایی و رفع نیاز‌های فناورانه واحد‌های صنعتی و انجام بازدید‌های دوره‌ای شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری از صنایع واقع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی از دیگر مصوبات این نشست دوجانبه با سرپرست پارک علم و فناوری بود.