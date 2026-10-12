همزمان با گرامیداشت روز جهانی پرندگان مهاجر، پایش میدانی زیستگاه‌های آبی مهاباد از حضور بیش از ۳۰ هزار بال پرنده مهاجر و بومی در تالاب‌ها و رودخانه این شهرستان خبر می‌دهد؛ رخدادی که نشان‌دهنده پایداری اکولوژیک تالاب‌های بین‌المللی کانی‌برازان و قوپی‌باباعلی و سایر زیستگاه‌های آبی این منطقه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رییس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد با اعلام این خبر اظهار کرد: این پایش با مشارکت کارشناسان محیط‌زیست، پرنده‌نگران و دوستداران طبیعت در تالاب‌های کانی‌برازان، قوپی‌باباعلی، یوسف‌کند، گروس، داشخانه و قره‌قشلاق و همچنین سد مهاباد انجام شد و نتایج آن حاکی از استقرار ۳۰ هزار قطعه پرنده آبزی و کنارآبزی برای تغذیه و استراحت در این زیستگاه‌هاست.

فاروق سلیمانی با اشاره به وضعیت مطلوب تالاب‌های شهرستان، حضور گونه‌های در معرض خطر انقراض از جمله «اردک سرسفید» را یکی از دستاورد‌های مهم این پایش دانست و گفت: علاوه بر این، مشاهدات میدانی نشان‌دهنده حضور دسته‌های بزرگ فلامینگو‌ها و پلیکان‌هاست که نشان‌دهنده مهیا بودن شرایط زیستی در این منطقه است.

بر اساس آخرین داده‌های محیط‌زیست، تاکنون ۷۵ گونه پرنده آبزی و کنارآبزی متعلق به ۱۱ خانواده در تالاب‌های مهاباد شناسایی شده است که با احتساب گونه‌های خشکی‌زی، این عدد به بیش از ۱۸۰ گونه می‌رسد که نشان‌دهنده تنوع کم‌نظیر زیستی در جنوب آذربایجان‌غربی است.

این پایش که همزمان با روز جهانی پرندگان مهاجر انجام شد، بر شعار «هر پرنده مهم است؛ هر مشاهده ارزشمند است» تمرکز داشت. این رویکرد بر اهمیت علم شهروندی تأکید دارد؛ به این معنا که ثبت مشاهدات میدانی توسط مردم محلی و طبیعت‌گردان می‌تواند نقش کلیدی در شناخت الگو‌های مهاجرتی و شناسایی تهدید‌های زیست‌محیطی ایفا کند.

گفتنی است مهاباد با داشتن دو تالاب بین‌المللی (کانی‌برازان و قوپی‌باباعلی)، یک تالاب دائمی و سه تالاب فصلی، سالانه میزبان هزاران پرنده مهاجر است که ضمن تقویت اکوسیستم منطقه، ظرفیت‌های بی‌نظیری را برای توریسم پرنده‌نگری و توسعه پایدار گردشگری فراهم آورده است.