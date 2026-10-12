رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی با بیان اینکه احتمال جاری شدن سیل به دلیل پدیده ال نینو وجود دارد، رعایت دستورالعمل‌ها و آمادگی برای بارش‌های شدید را ضروری خواند.





به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، احد وظیفه در گفت‌و‌گو با رسانه ملی، ضمن تشریح ماهیت پدیده ال‌نینو و پیامد‌های آن در نقاط مختلف جهان، نسبت به تبعات آن بر الگو‌های بارشی کشور هشدار داد و گفت: داده‌های هواشناسی نشان می‌دهند که به احتمال فراوان در زمستان آتی در استان‌های کوهپایه‌ای و به ویژه در دامنه‌های زاگرس بارش‌های شدید رخ خواهد داد.

وظیفه با اشاره کوتاهی به ماهیت پدیده ال‌نینو اظهار داشت: ال‌نینو یک پدیده طبیعی تکرارشونده در اقلیم جهانی است که در آن دمای آب در مرکز تا شرق اقیانوس آرام (سواحل آمریکای مرکزی تا جنوبی) گرم‌تر از معمول می‌شود. تجربه نشان داده در اغلب سال‌هایی که این پدیده رخ می‌دهد، میزان بارندگی در بخش‌های قابل‌توجهی از خاورمیانه و آسیای میانه از حد میانگین فراتر می‌رود؛ موضوعی که احتمال بروز سیلاب را در این مناطق افزایش می‌دهد.

احتمال سیل بالاست، نباید غافلگیر شوم

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی تصریح کرد: استان‌های کوهپایه‌ای که دارای توپوگرافی پیچیده‌ای هستند، به‌ویژه مناطقی که در وجه غربی زاگرس قرار دارند، به دلیل نقش ال‌نینو در تسهیل انتقال رطوبت، بیشترین تعامل را با این پدیده جوی دارند. از جمله این مناطق می‌توان به استان‌های ایلام، کرمانشاه، مناطق غربی کردستان، چهارمحال و بختیاری و همچنین بخش‌های شمالی و شرقی خوزستان اشاره کرد.

وی با بیان اینکه میزان بارش‌های پاییزه در دامنه‌های زاگرس و همچنین دامنه‌های جنوبی البرز با فلات مرکزی قابل‌مقایسه نیست، هشدار داد: اگر ال‌نینو منجر به افزایش شدت بارش‌ها شود، این مناطق کوهستانی، یعنی زاگرس و دامنه‌های جنوبی البرز بیشترین تأثیر را پذیرفته و پتانسیل بالایی برای برهم‌کنش با بارش‌های پاییزی و اوایل زمستان خواهند داشت.

حفظ منابع آب و خاک با آبخیزداری و افزایش پوشش گیاهی

وظیفه در بخش پایانی صحبت‌های خود با انتقاد از وضعیت فعلی مراتع کشور، بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد و گفت: اگرچه اقدامات آبخیزداری در کنترل جریان رودخانه‌ها و جلوگیری از فرسایش خاک مؤثر است، اما آنچه بیش از همه اهمیت دارد، توقف روند تخریب طبیعت است.

وی اضافه کرد: متأسفانه به دلیل چرای بی‌رویه دام و سایر مداخلات انسانی، مراتع کشور در حال نزول به درجات کیفی پایین‌تر هستند و این شرایط، قدرت جذب و نفوذ آب باران را در زمین کاهش داده و عملاً مانع از پیشگیری طبیعی از سیل می‌شود.

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی با بیان اینکه میزان فرسایش خاک در ایران نگران کننده است، تصریح کرد: پیشگیری از این روند با فعالیت‌هایی مانند آبخیزداری و افزایش پوشش گیاهی، نیازمند توجه فوری مسئولان و عموم مردم است.