مسابقات ورزشی بیماران خاص شهرستان مشهد ویژه آقایان، به مناسبت هفته تربیت بدنی با حضور ۲۲ ورزشکار در سه رشته دارت، پتانک و شطرنج برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مسابقات ورزشی بیماران خاص شهرستان مشهد با هدف توسعه فعالیت‌ های ورزشی و ایجاد نشاط و انگیزه در میان ورزشکاران بیماران خاص برگزار شد و در پایان، نفرات برتر هر رشته معرفی شدند.

در رشته دارت: قاسم شاکری، علی قلی‌ نژاد و سید یاسر رضازاده به ترتیب به مقام های اول تا سوم رسیدند.

در رشته پتانک هم محسن اکبرپور، حسین بدری و حمید غیاثی اول تا سوم شدند.

همچنین در رشته شطرنج، ابوالفضل اشتری، سپهر افضلیان و سید شهریار شمس‌ آبادی به مقام های اول تا سوم رسیدند.

در پایان این رقابت‌ ها، از نفرات برتر هر سه رشته با اهدای حکم قهرمانی و جوایز نقدی تجلیل شد.