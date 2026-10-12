وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر ضرورت منوط شدن همه خدمات کشور به ارائه کد پستی معتبر، از تصویب و اجرای آیین‌نامه مربوطه در هیئت دولت خبر داد و گفت: شرکت ملی پست پس از چهار دهه از وضعیت زیان‌دهی خارج شده و به سمت سودآوری پایدار در حرکت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید ستار هاشمی روز دوشنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی پست با حضور رئیس‌جمهور، با اشاره به مأموریت‌های بنیادین این وزارتخانه اظهار داشت: مأموریت اصلی ما در وزارت ارتباطات، توسعه جریان داده، برقراری عدالت ارتباطی و گسترش زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق کمتر توسعه‌یافته است؛ اما این فرایند زمانی به کمال می‌رسد و خلق ارزش افزوده می‌کند که بتوانیم جریان کالا را در کنار جریان داده قرار دهیم.

وی شعار امسال اتحادیه جهانی پست مبنی بر «یک شبکه پستی، بی‌نهایت امکان» را حاوی مفاهیم ارزشمند دانست و افزود: مجموعه شرکت ملی پست بی‌تردید یکی از ارکان جدی و اثرگذار در اقتصاد کشور به شمار می‌رود و ملاک ارزیابی ما باید این باشد که بخش‌های ارتباطی و پستی تا چه میزان توانسته‌اند نقش پیشران را در اقتصاد ایفا کنند.

پیوند جریان کالا و داده برای حذف واسطه‌ها از اقتصاد روستا

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اهمیت راهبردی اقتصاد روستا و مناطق عشایری تصریح کرد: با وجود اینکه بخش عمده‌ای از تولید کشور در روستا‌ها رقم می‌خورد، متأسفانه همچنان شاهد تمایل روستاییان به مهاجرت به شهر‌ها هستیم. طرح خدمات عمومی اجباری ارتباطات (USO) با هدف توسعه ارتباطات در روستا‌ها اجرا شده است، اما این طرح به تنهایی کفایت نمی‌کند.

هاشمی ادامه داد: اقتصاد روستا از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا کانون تولید به شمار می‌رود. اگر بتوانیم بازار محصولات روستایی را از سطح محلی به بازار‌های ملی و حتی بین‌المللی ارتقا دهیم، دست واسطه‌ها کوتاه خواهد شد؛ تحقق این امر نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و همراه شدن جریان فیزیکی کالا با جریان داده است که مسیر مهمی را پیش روی ما قرار می‌دهد.

اجرای آیین‌نامه الزام دستگاه‌ها به استفاده از کد پستی معتبر

وی با تبیین نقش پایگاه اطلاعات مکان‌محور (G-NAF) در حکمرانی نوین خاطرنشان کرد: نشانی استاندارد مکانی ملی (جی‌نف) و هویت‌بخشی به مکان از ارکان بنیادین حکمرانی داده‌محور است؛ به‌گونه‌ای که کد پستی و مشخصات مکانی مکمل یکدیگرند و بدون تکمیل آنها سخن گفتن از حکمرانی داده‌مبنا ناممکن است.

عضو کابینه دولت چهاردهم با اشاره به تعامل گسترده دستگاه‌ها در این زمینه گفت: در پروژه جی‌نف، شناسایی دقیق مکان از طریق انطباق کد پستی با طول و عرض جغرافیایی (ژئوکد) انجام می‌گیرد. پیشرفت‌های چشمگیری در این بخش حاصل شده؛ به طوری که پوشش ژئوکدینگ در مناطق شهری کامل شده و در مناطق روستایی نیز از رقم ۴ درصدی در آغاز این دولت، اکنون به ۷۵ درصد ارتقا یافته است.

هاشمی با تأکید بر اینکه به دنبال منوط کردن ارائه تمامی خدمات در کشور به ارائه کد پستی معتبر هستیم، اظهار داشت: با تدبیر رئیس‌جمهور، این موضوع در جلسه اخیر هیات دولت مطرح و آیین‌نامه به‌کارگیری کد پستی برای همه دستگاه‌های اجرایی کشور به‌طور رسمی تصویب و ابلاغ شد.

وی افزود: بر همین اساس و بر پایه آمار‌های ثبت‌شده تا ساعت ۶ صبح امروز، بیش از ۵۰۰ هزار نفر از هم‌وطنان ظرف ۲۴ ساعت گذشته با استفاده از کد پستی معتبر برای بهره‌مندی از طرح کالابرگ در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ثبت‌نام کرده‌اند.

حرکت به سمت تنظیم‌گری نسل پنجم و واگذاری امور تصدی‌گری

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به تحولات ساختاری در مجموعه پست کشور تصریح کرد: هوشمندسازی فرایند‌ها و استقرار نظام مدیریت مبتنی بر عملکرد در شرکت ملی پست عملیاتی شده که نتیجه مستقیم آن ارتقای چشمگیر بهره‌وری بوده است.

وی تأکید کرد: ثمره این اقدامات راهبردی این است که امروز شرکت ملی پست پس از چهار دهه از زیان‌دهی خارج شده و ریل‌گذاری لازم برای رسیدن به سودآوری پایدار در آن رقم خورده است.

هاشمی در پایان با اشاره به لزوم تغییر نقش حاکمیت از اپراتوری به سیاست‌گذاری یادآور شد: باید به تدریج از لایه‌های عملیاتی و تصدی‌گری فاصله بگیریم، امور را به بخش خصوصی واگذار کنیم و تمرکز خود را بر حوزه تنظیم‌گری معطوف سازیم؛ رویکردی که در ادبیات روز دنیا از آن به عنوان «تنظیم‌گری نسل پنجم» یاد می‌شود.