به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی آرتی عربی، فصل خیر و برکتی که قرن‌هاست پابرجا بوده و فلسطینی‌ها سال به سال در انتظار آن هستند، امسال به فصلی برای ستم و غارت تبدیل شده است. با افزایش حملات شهرک‌نشینان، آنها محصولات زیتون را می‌دزدند، درختان را قطع می‌کنند و به صاحبان زمین تعرض می‌کنند. در این میان، ارتش اسرائیل نیز فلسطینی‌ها را از تاکستان‌هایشان بیرون می‌راند تا فصل برداشت، پیش از آنکه حتی آغاز شود، به پایان برسد. کمیته مقاومت در برابر دیوار حائل و شهرک‌سازی در حال مستندسازی این تجاوزات به روستا‌ها و اراضی است، تجاوزاتی که باعث می‌شود اهالی، بدون برداشت محصول و ثمره زیتون خود و با آماری بالا از جراحت‌ها، بازگردند.

مصطفی البرغوث، دبیرکل ابتکار ملی فلسطین گفت: این تلاشی خطرناک از سوی اسرائیل است، نخست برای جلوگیری از برداشت محصول زیتون و نابودی اقتصاد فلسطینی‌ها، اما مهم‌تر از آن، این روشی است که اسرائیل برای تثبیت وضعیتی به کار می‌برد که در آن، تمام مناطق موسوم به «جیم» به عنوان مناطق تنها متعلق به شهرک‌نشینان اختصاص یابد. در واقع، ایجاد مانع برای جمع‌آوری محصول زیتون، بخشی از فرآیند الحاق و یهودی‌سازیِ در حال جریان در کرانه باختری است.

تصاویری که از یورش شهرک‌نشینان به مناطق مختلف فلسطینی، از جمله مناطق موسوم به «الف» (A) و «باء» (B) منتشر می‌شود، صفحه نمایش‌ها را پر کرده و نشان‌دهنده یک هجوم بی‌رحمانه است، حمله‌ای که هدف آن تثبیت یک واقعیت میدانی جدید است که در آن، هر آنچه فلسطینی است، در هر مکانی، مورد تعرض قرار می‌گیرد.

گاندی امین، کارشناس امور حقوقی گفت: هدف اصلی این است که فلسطینی‌ها دچار ناامیدی مطلق شوند، به گونه‌ای که حتی از لقمه نانی که از حاصل تلاش و کار خود در زمینش به دست می‌آورد، محروم شوند. آنها کارگران را از رفتن به محل کار باز می‌دارند، مسیر‌ها و وسایل حمل‌ونقل را بر مردم تنگ می‌کنند و حتی تا سایه درخت زیتون نیز دست از سر آنها بر نمی‌دارند. این یک اشغالگری وقیحانه و بسیار عجیب است که هدفش ایجاد ناامیدی کامل در فلسطینی‌هاست تا در نهایت، زمین‌های خود را ترک کنند.

در همین راستا، ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین خواستار برگزاری جلسه‌ای فوری در شورای امنیت شده است تا با توجه به تشدید حملات شهرک‌نشینان، حفاظت بین‌المللی از ملت فلسطین تامین شود. پس از سرقت زمین، اکنون محصولات و تلاش‌های نسل‌های متمادی را نیز می‌دزدند. آنچه در فصل برداشت زیتون در کرانه باختری در حال وقوع است، گواهی بر مرحله خطرناکی است که فلسطینی‌ها با آن رو‌به‌رو هستند، مرحله‌ای که شامل یک طرح تعیین تکلیف است که در آن، تل‌آویو از خشونت شهرک‌نشینان به عنوان ابزاری برای «پاکسازی قومی» و «کوچ اجباری» استفاده می‌کند.