استاندار چهارمحال و بختیاری به مناسبت روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی و مدیریت بحران منتشر شد.

پیام استاندار چهارمحال و بختیاری به مناسبت روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی و مدیریت بحران

پیام استاندار چهارمحال و بختیاری به مناسبت روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی و مدیریت بحران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، در این پیام آمده است: صیانت از جان و مال مردم و تأمین امنیت و آرامش جامعه، از مهم‌ترین مسئولیت‌های نظام حکمرانی است؛ مسئولیتی که تحقق آن در حوزه مدیریت بحران، بیش از هر چیز به پیش‌بینی مخاطرات، پیشگیری از خسارت‌ها و آمادگی مستمر برای مواجهه با حوادث وابسته است.

بیستم مهرماه، روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی و مدیریت بحران، فرصتی برای تأکید بر ضرورت عبور از مدیریت واکنشی و حرکت به سوی پیشگیری و آمادگی است؛ چراکه بخش قابل توجهی از خسارت‌های ناشی از حوادث طبیعی، با برنامه‌ریزی، آموزش و اقدام به‌موقع قابل کاهش است.

استان چهارمحال و بختیاری به دلیل شرایط جغرافیایی و اقلیمی، با مخاطراتی همچون زلزله، سیلاب، بارش سنگین برف و کولاک، لغزش زمین و خشکسالی مواجه است. ازاین‌رو، شناسایی و ایمن‌سازی نقاط پرخطر، تقویت زیرساخت‌های حیاتی، ارتقای سامانه‌های هشدار و توسعه آموزش‌های همگانی باید با جدیت در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

مدیریت مؤثر بحران، نیازمند هماهنگی مستمر دستگاه‌های اجرایی و امدادی، آمادگی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و مشارکت آگاهانه مردم است. رعایت هشدار‌های رسمی، آموزش خانواده‌ها و برگزاری مانور‌های آمادگی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش خسارت‌ها و حفظ جان شهروندان داشته باشد.

اینجانب با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ پیشگیری و آمادگی در همه سطوح مدیریتی و اجتماعی، از تلاش‌های نیرو‌های امدادی، جمعیت هلال‌احمر، آتش‌نشانان، نیرو‌های مسلح، کارکنان دستگاه‌های اجرایی و داوطلبان مردمی در مسیر تأمین ایمنی و خدمت‌رسانی به مردم قدردانی می‌کنم.

امید است با تقویت هماهنگی بین‌بخشی، ارتقای آمادگی و مشارکت مسئولانه مردم، بتوانیم تاب‌آوری استان را در برابر مخاطرات طبیعی افزایش دهیم و با صیانت از جان، سرمایه و آرامش شهروندان، خسارت‌های ناشی از حوادث را به حداقل برسانیم.