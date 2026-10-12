جانشین معاون هماهنگ‌کننده فراجا گفت: امنیت راه‌ها و آرامش جامعه به توانمندی و آمادگی نیرو‌های انتظامی وابسته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار محمد شرفی جانشین معاون هماهنگ‌کننده فراجا گفت: در فرهنگ دینی، شهادت از والاترین ارزش‌هاست و شهدا با گذشتن از جان و هستی خود در راه خدا، از دین، عزت جامعه و ارزش‌های انسانی دفاع می‌کنند.

وی افزود: شهدا با فداکاری خود مسیر دفاع از ارزش‌ها را هموار کرده‌اند و خانواده‌های آنان نیز با صبر و استقامت، میراث‌دار این ایثار و ازخودگذشتگی هستند.

سردار شرفی با بیان اینکه روحیه شهادت‌طلبی در تاریخ اسلام همواره منشأ فداکاری و ایستادگی بوده است، تصریح کرد: از نبرد‌های دوران پیامبر اکرم (ص) و واقعه کربلا تا انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس، ایثار رزمندگان در پاسداری از ارزش‌ها و استقلال کشور نقش مهمی داشته است.

وی گفت: پدران، مادران، همسران و فرزندان شهدا با صبر و استقامت خود، یادآور بهای سنگینی هستند که برای امنیت و آرامش کشور پرداخت شده است. حضور در جمع این خانواده‌ها فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های شهدا و یادآوری مسئولیت بازماندگان در ادامه راه آنان است.

جانشین معاون هماهنگ‌کننده فراجا با اشاره به تداوم فداکاری نیرو‌های مسلح در دفاع از کشور تصریح کرد: دشمنان باید بدانند که شهادت یک نفر، اراده و عزم افراد بسیاری را برای دفاع از وطن و ارزش‌های انقلاب تقویت می‌کند. نیرو‌های مسلح با وجود تهدید‌ها و سختی‌ها، بر عهد خود برای صیانت از کشور و امنیت مردم پایبند هستند.

سردار شرفی به خاطره‌ای از جست‌وجوی پیکر یکی از شهدای حمله به یک مرکز انتظامی اشاره کرد و گفت: پس از شهادت یکی از نیرو‌ها زیر آوار، با وجود تلاش‌های مکرر برای یافتن پیکر او، نتیجه‌ای حاصل نشده بود؛ اما پس از آنکه دختر شهید محل دقیق شهادت پدرش را نشان داد، پیکر وی پیدا شد. این روایت نشان می‌دهد که یاد و جایگاه شهدا تا چه اندازه در باور و زندگی خانواده‌های آنان زنده است.

وی با تأکید بر اینکه پاسداشت شهدا نباید تنها به برگزاری مراسم یادبود محدود شود، افزود: یاد شهدا باید در رفتار و عملکرد ما اثرگذار باشد و مسئولیت‌پذیری، شجاعت و خدمت به مردم را تقویت کند. ادامه این مسیر نیازمند پایبندی عملی به ارزش‌هایی است که شهدا برای آن جان خود را فدا کردند.

شرفی با اشاره به مسئولیت نیرو‌های انتظامی در تأمین امنیت جامعه تصریح کرد: پوشیدن لباس خدمت و حضور در سنگر دفاع از مردم، مسئولیتی سنگین به همراه دارد. نیرو‌های انتظامی باید با ایمان، اقتدار، صلابت و کسب مهارت‌های لازم، شایستگی خود را برای دفاع از امنیت مردم اثبات کنند؛ چراکه امنیت راه‌ها و آرامش جامعه به توانمندی و آمادگی آنان وابسته است.

وی بر ضرورت حمایت از خانواده‌های معظم شهدا در عرصه‌های علمی، معیشتی و مدیریتی تأکید کرد و گفت: باید زمینه‌ای فراهم شود تا این خانواده‌ها در عرصه‌های مختلف کشور نقش‌آفرینی کنند و ادامه‌دهنده مسیر پدران و مادران شهید خود باشند.