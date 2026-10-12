مربی پیشکسوت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی در جشن هفته ملی کودک که با حضور رئیس‌جمهور در مرکز آفرینش‌های فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، علی نادی مربی پیشکسوت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی به نمایندگی از مراکز فرهنگی‌هنری سیار سراسر کشور در جشن هفته ملی کودک با عنوان «لبخند وطن» قدردانی شد.

رئیس‌جمهور در این مراسم با اهدای لوح افتخار و تندیس از تلاش‌ها و خدمات ۳۰ ساله علی نادی قدردانی کرد.

علی نادی پیشکسوت کتابخانه‌های سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی فردی که عمرش را در مسیر خدمت به کودکان روستا‌ها و مناطق دورافتاده و محروم سپری کرد.

مظهری مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی گفت: هم اکنون ۱۲ مربی سیار شهری و روستایی در خراسان جنوبی فعال هستند.