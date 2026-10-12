مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو با تأکید بر ضرورت رفع موانع تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی، بر اصلاح فرآیند‌های اداری، تسریع در رسیدگی به درخواست شرکت‌ها و اتخاذ تصمیمات عملیاتی متناسب با نیاز مراکز درمانی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی علیزاده مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو در نشست با شرکت‌های فعال در حوزه تجهیزات و ملزومات چشم‌پزشکی در بیمارستان فارابی، با اشاره به چالش‌های تأمین و واردات تجهیزات پزشکی اظهار کرد: هدف از این نشست، شناسایی موانع موجود در زنجیره تأمین، بررسی راهکار‌های اجرایی و پیگیری مسائل تا حصول نتیجه است. استمرار دسترسی مراکز درمانی به تجهیزات مورد نیاز، به‌ویژه در خدمات اورژانسی، مستلزم تصمیم‌گیری به‌موقع و هماهنگی مؤثر میان دستگاه‌های مرتبط است.

وی با تأکید بر اهمیت دسترسی پایدار به تجهیزات پزشکی با قیمت متناسب افزود: در حوزه چشم‌پزشکی، زمان تأمین برخی اقلام می‌تواند بر روند ارائه خدمات درمانی تأثیر مستقیم داشته باشد. از این رو، مسائل شرکت‌ها باید بر اساس میزان اثرگذاری بر درمان بیماران، فوریت تأمین و امکان اجرای راهکار‌ها اولویت‌بندی شود.

مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، مشکلات گمرکی، تخصیص ارز، هزینه‌های حمل‌ونقل، طولانی شدن فرآیند‌های اداری و دشواری دسترسی به کارشناسان را از جمله موانع مطرح‌شده دانست و تصریح کرد: مدیریت این چالش‌ها به بررسی موردی پرونده‌ها و هماهنگی بین‌بخشی نیاز دارد. کاهش زمان ترخیص کالا و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به زنجیره تأمین، می‌تواند به استمرار عرضه و کنترل هزینه‌های نهایی کمک کند.

علیزاده همچنین با اشاره به ضرورت شفافیت در اجرای ضوابط و رویه‌های اداری گفت: تسهیل فرآیند‌ها باید در چارچوب مقررات و با رعایت حقوق همه فعالان اقتصادی انجام شود. بررسی مستند مشکلات و تعیین مسیر مشخص برای رسیدگی به درخواست‌ها، ضمن کاهش رفت‌وآمد‌های اداری، امکان تصمیم‌گیری دقیق‌تر و پیش‌بینی‌پذیرتر را فراهم می‌کند.

وی تمدید پروانه‌های تولید، ثبت و تمدید شناسه‌های IRC و فرآیند قیمت‌گذاری را از دیگر موضوعات مهم این حوزه برشمرد و افزود: طولانی شدن تعیین تکلیف مجوز‌ها و قیمت محصولات، به‌ویژه در شرایط متغیر اقتصادی، می‌تواند برنامه‌ریزی تولید و واردات را تحت تأثیر قرار دهد. بازنگری در رویه‌های اجرایی و تسریع رسیدگی به پرونده‌ها، با حفظ الزامات فنی و نظارتی، برای پایداری تأمین تجهیزات پزشکی اهمیت دارد.

مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو با تأکید بر نقش شرکت‌های تخصصی در تأمین نیاز‌های مراکز درمانی خاطرنشان کرد: مسائل مطرح‌شده در این نشست زمانی به نتیجه می‌رسد که هر موضوع با مسئول مشخص، راهکار اجرایی و مسیر پیگیری روشن دنبال شود. رویکرد سازمان، بررسی موانع بر اساس مستندات و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای رفع مشکلات زنجیره تأمین است.

در این نشست نمایندگان شرکت‌های فعال در حوزه تجهیزات و ملزومات چشم‌پزشکی نیز مسائل و پیشنهاد‌های خود را درباره تأمین کالا، تخصیص ارز، هزینه‌های واردات و حمل‌ونقل، فرآیند‌های اداری، تمدید مجوز‌ها و قیمت‌گذاری مطرح کردند. تسهیل رویه‌ها، تسریع در رسیدگی به درخواست‌ها و تعیین تکلیف پرونده‌های معوق از مهم‌ترین مطالبات مطرح‌شده در این جلسه بود.