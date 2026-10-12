مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد با بیان اینکه در راستای حمایت از تولید، ایجاد اشتغال پایدار و تحقق عدالت سرزمینی با اولویت طرح‌های دانش‌بنیان و پیشران، تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی به متقاضیان اعطا می‌شود گفت: از محل منابع تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، در مجموع ۱۶ هزار ۶۰۰ میلیارد ریال تسهیلات اختصاص یافته که در ۶ ماهه اول امسال ۷۲۰۰ میلیارد ریال آن پرداخت شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، دهقان منشادی اظهار داشت: این مبلغ از محل جزء (۷-۱) تبصره (۱۵) و جزء (۷-۲) تبصره (۱۵) بودجه ۱۴۰۴ می‌باشد که زمینه اشتغال بیش از ۱۲ هزار و ۴۰۰ نفر را فراهم کرده است.



مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد از ابلاغ تسهیلات اشتغالزایی سال ۱۴۰۵ نیز در قالب ماده ۹۵ بودجه با مبلغ ۳۱ هزار میلیارد ریال خبر داد و گفت: این تسهیلات به صورت قرض الحسنه و با بازپرداخت ۶۰ ماهه از طریق نهاد‌های بنیاد برکت، بنیاد علوی، بسیج سازندگی، بنیاد شهید، فنی حرفه‌ای، نظام وظیفه، میراث فرهنگی، دبیرخانه مشاغل خانگی، کمیته امداد، بهزیستی، معاونت روستایی استانداری، صندوق نوآوری و سازمان زندان‌ها و توسط ۲۱ بانک عامل پرداخت می‌شود.



دهقان منشادی یادآور شد: سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه اشتغال ۲ میلیارد ریال و در رسته‌های منتخب ۳/۵ میلیارد ریال و سقف تسهیلات کارفرمایی ۵۰ میلیارد ریال است.



مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد اضافه کرد: متقاضیان می‌توانند برای ثبت نام به سامانه جامع اشتغال کشور (تک) به آدرس tek.mcls.gov.ir مراجعه نمایند.