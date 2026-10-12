به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سعید منتظرالمهدی گفت: در پی فعالیت‌های جنایتکارانه و تروریستی مزدوران وطن فروش در چند روز گذشته در نقاط مختلف استان سیستان و بلوچستان که از جمله آن، شهادت ناجوانمردانه و مظلومانه معاون فرهنگی و اجتماعی استان، خانم دکتر شهیده افتخاری و جراحت ۲ نفر دیگر از همکاران خدوم در راه تامین امنیت ملت عزیز و شریف بود، با انجام اقدامات فنی و تلاش‌های جامعه اطلاعاتی، در چند عملیات مشترک با سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره اطلاعات و سپاه پاسداران، اعضای یک تیم تروریستی مرتبط با ترور‌های اخیر شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: این تیم که با در اختیار داشتن منازل و مغازه‌های پوششی قصد انجام اقدامات تروریستی در برخی از نقاط استان، بویژه مقر‌های انتظامی را داشت، به ارتباط با گروهک جیش الظلم اعتراف کرده و در بازرسی از مقر‌های در اختیار، مقادیری سلاح و مهمات نیز کشف و ضبط شد.