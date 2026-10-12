دبیرکل کمیته ملی المپیک گفت: با وجود تمام محدودیت‌ها، ورزشکاران ما به‌عنوان نمایندگان ایران در ناگویا حاضر شدند و وظیفه خود را انجام دادند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهدی علی‌نژاد، دبیر کمیته ملی المپیک در نشست خبری بررسی عملکرد کاروان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار داشت: بعد از المپیک پاریس، مهمترین هدف ما موفقیت در ناگویا بود و بتوانیم بازی‌های آسیایی خوبی را پشت سر بگذاریم. بازی‌های کشورهای اسلامی ایستگاه مهمی برای بازیهای آسیایی بود و ناگویا هم ایستگاه مهمی برای المپیک است.اقدامات متعددی انجام دادیم تا بتوانیم سهم خودمان را در این زمینه ایفا کنیم. ۱۵۰ جلسه تخصصی با فدراسیون‌های ورزشی داشتیم.

دبیرکل کمیته ملی المپیک با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای آماده‌سازی ورزشکاران تصریح کرد: همه این اقدامات در امتداد وظایف کمیته ملی المپیک برای حمایت از ورزش قهرمانی و کمک به فدراسیون‌ها انجام شده است. در همین راستا، حدود ۱۵۰ جلسه تخصصی با فدراسیون‌های ورزشی مرتبط با بازی‌های آسیایی برگزار کردیم؛ چه فدراسیون‌هایی که ورزشکارانشان به این رقابت‌ها اعزام شدند و چه مجموعه‌هایی که در نهایت تصمیم بر اعزام آن‌ها گرفته نشد. تلاش ما این بود که با برنامه‌ریزی و هماهنگی، بهترین شرایط ممکن را برای مجموعه ورزش کشور فراهم کنیم.

علی‌نژاد در ادامه به نقش آکادمی ملی المپیک در روند آماده‌سازی ورزشکاران اشاره کرد و گفت: آکادمی ملی المپیک در طول این مدت در ابعاد مختلف در خدمت تیم‌های ملی بود. از برگزاری اردوها و کمپ‌های آماده‌سازی گرفته تا انجام سنجش‌های تخصصی، اقدامات متعددی صورت گرفت. موضوع سنجش عملکرد ورزشکاران اهمیت زیادی دارد و آکادمی توانست در این زمینه نقش مؤثری ایفا کند تا مربیان با استفاده از راهنمایی‌های تخصصی، تصویر دقیق‌تری از وضعیت ورزشکاران داشته باشند و در صورت نیاز، اصلاحات لازم را در برنامه‌های تمرینی اعمال کنند.

وی افزود: خدمات روان‌شناسی ورزشی نیز در اختیار تیم‌های ملی قرار گرفت تا ورزشکاران از این نظر هم حمایت شوند. در حوزه تغذیه، مشاوره‌های مستمر ارائه شد و تلاش کردیم مجموعه‌ای از خدمات تخصصی را در اختیار تیم‌های اعزامی قرار دهیم. همچنین برنامه‌های بدنسازی مرتبط با بازی‌های آسیایی اجرا شد و متخصصان این حوزه، با بررسی شرایط ورزشکاران، پیشنهادهای لازم را برای اصلاح و بهبود برنامه‌های تمرینی ارائه کردند.

دبیرکل کمیته ملی المپیک با اشاره به دیگر اقدامات این مجموعه خاطرنشان کرد: در کنار حمایت‌های فنی و تخصصی، تلاش کردیم منابع مالی موردنیاز را نیز تأمین کنیم تا فدراسیون‌ها و تیم‌های ملی بتوانند با شرایط مناسب‌تری خود را برای حضور در این رقابت‌ها آماده کنند. همچنین کارگاه‌های متعددی برای سرپرستان تیم‌های اعزامی برگزار شد و حتی با هماهنگی کمیته بین‌المللی المپیک، دوره‌ای آموزشی برنامه‌ریزی شد که مدارک آن با امضای مربوطه ارائه شد؛ اتفاقی که برای نخستین بار در این چارچوب انجام گرفت.

علی‌نژاد در بخش دیگری از صحبت‌های خود به اقدامات انجام‌شده برای تسهیل اعزام کاروان ایران پرداخت و اظهار داشت: یکی از اهداف اصلی ما این بود که ورزشکاران و همراهان آن‌ها با بهترین کیفیت ممکن به این رویداد اعزام شوند، مسیر کوتاه‌تری را طی کنند و بدون مشکل به محل برگزاری مسابقات برسند. با توجه به تحریم‌هایی که علیه ایران وجود دارد، فرایند اعزام با محدودیت‌هایی همراه بود. برای نمونه، پست‌کارت‌های مربوط به اعضای کاروان نقش ویزا را داشتند و بدون در اختیار داشتن این مدارک، امکان حضور ورزشکاران در رقابت‌ها فراهم نمی‌شد. به همین دلیل، تلاش کردیم تمام مقدمات لازم برای حضور اعضای کاروان را با وجود محدودیت‌های موجود فراهم کنیم.

علی‌نژاد در خصوص اقدامات انجام‌شده برای بازگشت اعضای کاروان ایران اظهار داشت: اقدامات متعددی انجام شد تا حدود ۱۲۰ نفر از اعضای کاروان که البته به دلیل شرایط موجود، تعداد کمتری از آن‌ها در رقابت‌ها حضور پیدا کردند، به سلامت به کشور بازگردند. با توجه به مشکلاتی که در بخش میزبانی وجود داشت، تلاش کردیم ورزشکاران ایران کمتر درگیر این مسائل شوند. قطعاً در ورزش قهرمانی که رقابت بر سر ثانیه‌ها و جزئیات است، حتی کاهش پنج‌درصدی شرایط نامساعد می‌تواند تأثیر مستقیمی بر عملکرد ورزشکار داشته باشد. تمام تلاش ما این بود که اجازه ندهیم چنین مشکلاتی بر نتایج ورزشکاران تأثیر بگذارد.

وی ادامه داد: در مرکز نظارت و پایش کمیته ملی المپیک، اطلاعات ورزشکاران به‌صورت روزانه بررسی می‌شد و با کمک هوش مصنوعی، شرایط و مشکلات آن‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گرفت. مواردی که نیاز به پیگیری داشت، به بخش‌های مربوطه منتقل می‌شد و در برخی موارد نیز موضوعات مرتبط با استان‌ها برای رسیدگی به وزارت ورزش و جوانان ارجاع داده می‌شد. سیاست ما این بود که نسبت به تک‌تک ورزشکارانی که به رقابت‌ها اعزام می‌شوند، توجه داشته باشیم؛ به‌ویژه ورزشکارانی که از شانس مدال‌آوری برخوردار بودند و وضعیت آن‌ها به‌صورت ویژه ارزیابی می‌شد.

دبیرکل کمیته ملی المپیک با اشاره به شرایط کشور در زمان برگزاری بازی‌ها تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم که در یکی از سخت‌ترین شرایط کشور پس از انقلاب قرار داشتیم. جنگی که از ۲۳ خرداد سال گذشته آغاز شد، شرایط دشواری را برای کشور رقم زد و ورزشکاران، مربیان، فدراسیون‌ها و مجموعه‌های ورزشی نیز از پیامدهای آن تأثیر پذیرفتند. حتی در برخی موارد، تیم‌های ما به دلیل نبود پرواز امکان حضور در مسابقات رسمی را پیدا نکردند. با وجود تمام این محدودیت‌ها، ورزشکاران ما باید به‌عنوان نمایندگان ایران در میدان حاضر می‌شدند و وظیفه خود را انجام می‌دادند.

علی‌نژاد افزود: ورزش ایران در چنین شرایطی مسئولیت مهمی برعهده داشت؛ اینکه بتواند موجب خوشحالی مردم شود و به تقویت هویت و وحدت ملی کمک کند. معتقدم موفقیت‌های به‌دست‌آمده حاصل تلاش یک مجموعه واحد نیست، بلکه نتیجه زحمات گسترده‌ای است که از مربیان پایه در شهرستان‌ها آغاز می‌شود و تا هیئت‌های شهرستانی و استانی، ادارات ورزش، فدراسیون‌ها، باشگاه‌ها و وزارت ورزش و جوانان ادامه پیدا می‌کند. همه این مجموعه‌ها در شکل‌گیری نتایج کاروان ایران نقش داشتند.

وی در ادامه با اشاره به روند نتایج ایران در دوره‌های گذشته بازی‌های آسیایی خاطرنشان کرد: پس از موفقیت ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۰ و کسب جایگاه چهارم، روند نتایج کاروان کشورمان در دوره‌های بعدی با افت همراه شد و جایگاه ایران در جدول مدال‌ها تنزل پیدا کرد. با این حال، در شرایط دشوار این دوره توانستیم بار دیگر مسیر مدال‌آوری را تقویت کنیم و به تعداد مدال‌های طلای نزدیک به دوره جاکارتا برسیم. این موضوع نشان می‌دهد ورزش ایران همچنان ظرفیت بالایی دارد و می‌تواند بار دیگر به جایگاهی که در گذشته در اختیار داشت، بازگردد.

دبیرکل کمیته ملی المپیک در ادامه تأکید کرد: نتایج به‌دست‌آمده نشان داد ورزش ایران توانایی ایجاد نشاط و امید در جامعه را دارد. معتقدم ظرفیت مدال‌آوری کاروان ایران حتی بیشتر از تعداد مدال‌های طلایی بود که در نهایت کسب کردیم و این موضوع باید در ارزیابی عملکرد ورزشکاران و برنامه‌ریزی برای رویدادهای آینده مورد توجه قرار بگیرد.

علی نژاد با تقدیر از عملکرد ورزشکاران زن ایران در بازی‌های آسیایی آیچی ـ ناگویا اظهار داشت: در کنار اتفاقات مهمی که در این دوره رقم خورد، باید به موفقیت تاریخی ورزش ایران در بخش بانوان اشاره کنم. اگر تاریخ حضور ایران در بازی‌های آسیایی از سال ۱۹۵۱ تا پیش از انقلاب اسلامی را بررسی کنیم، اهمیت دستاوردهای این دوره بیشتر مشخص می‌شود. دختران ایران در این رقابت‌ها عملکردی تاریخی داشتند و با کسب حدود ۱۶ مدال، نشان دادند که سرمایه‌گذاری و حمایت از ورزش بانوان می‌تواند نتایج ارزشمندی به همراه داشته باشد.

وی ادامه داد: ما از دوره‌ای که صرفاً درباره ضرورت اعزام دختران به مسابقات صحبت می‌کردیم، عبور کرده‌ایم و امروز شاهد حضور مؤثر و مدال‌آوری آن‌ها در رقابت‌های مهم هستیم. این روند فقط به بازی‌های آسیایی ناگویا محدود نمی‌شود. اگر نتایج بازی‌های کشورهای اسلامی در ریاض یا بازی‌های آسیایی جوانان بحرین را نیز بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که ورزشکاران زن ایران سهم قابل‌توجهی از مدال‌های کاروان را به خود اختصاص داده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که رشد ورزش بانوان یکی از اتفاقات مهم و امیدوارکننده ورزش ایران در سال‌های اخیر بوده است.

دبیرکل کمیته ملی المپیک با تأکید بر ضرورت ادامه حمایت‌ها از ورزشکاران زن تصریح کرد: معتقدم ظرفیت ورزش ایران، به‌ویژه در بخش بانوان، بیشتر از چیزی است که تاکنون به نمایش گذاشته‌ایم؛ چراکه بخشی از این ظرفیت هنوز به‌طور کامل بالفعل نشده است. اگر بتوانیم با رویکردی جدی‌تر از دختران ورزشکار حمایت کنیم و فرصت‌های بیشتری در اختیار آن‌ها قرار دهیم، می‌توانیم در آینده شاهد نتایج بهتری باشیم.

علی‌نژاد افزود: ورود ورزشکاران زن ایران به رشته‌های جدید و حضور در رقابت‌هایی که پیش از این تجربه نکرده بودند، فرصت‌های تازه‌ای برای مدال‌آوری ایجاد کرده است. در برخی رشته‌ها، دختران ما برای نخستین بار شرکت کردند و حتی به مراحل پایانی و فینال رسیدند. این اتفاق نشان می‌دهد که نباید ظرفیت ورزش بانوان را صرفاً به رشته‌های سنتی و همیشگی محدود کنیم؛ بلکه باید زمینه حضور در رشته‌های جدید را نیز فراهم کنیم.

وی با اشاره به عملکرد ژیمناستیک ایران گفت: در ژیمناستیک، کسب دو مدال نقره اتفاق ارزشمندی بود. اگر حرکت دوم ورزشکار ما با کیفیت بهتری اجرا می‌شد، حتی امکان کسب نخستین مدال طلای ایران در این رشته نیز وجود داشت. این نتایج نشان می‌دهد که با توجه به ظرفیت‌های موجود، می‌توان در رشته‌هایی که پیش از این کمتر به آن‌ها توجه شده، به موفقیت‌های بیشتری دست پیدا کرد.

علی‌نژاد در بخش دیگری از صحبت‌های خود به نتایج رشته‌های مختلف ورزشی اشاره کرد و اظهار داشت: در کنار عملکرد قابل‌توجه بانوان، رشته‌های سنتی و مدال‌آور ایران نیز نتایج ارزشمندی به دست آوردند. کشتی عملکرد موفقی داشت و وزنه‌برداری توانست بار دیگر در بازی‌های آسیایی به مدال طلا برسد. کاراته نیز نتایج خود را تکرار کرد و تکواندو با کسب دو مدال طلا سهم مهمی در موفقیت کاروان ایران داشت.

وی ادامه داد: بازگشت رشته‌هایی مانند ووشو و دوومیدانی به جمع رشته‌های مدال‌آور ایران نیز اهمیت زیادی داشت. این نتایج نشان می‌دهد که در کنار رشته‌هایی که همواره از آن‌ها انتظار مدال داریم، ظرفیت‌های دیگری نیز وجود دارد که با برنامه‌ریزی و حمایت مناسب می‌توانند به موفقیت ورزش کشور کمک کنند.

دبیرکل کمیته ملی المپیک با اشاره به تنوع رشته‌های مدال‌آور کاروان ایران خاطرنشان کرد: یکی از نکات مهم عملکرد ایران در این دوره، کسب مدال در ۲۱ رشته ورزشی بود که از نظر تنوع رشته‌های مدال‌آور، یک دستاورد تاریخی محسوب می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که موفقیت کاروان تنها به چند رشته محدود نبوده و ورزش ایران در بخش‌های مختلف ظرفیت رقابت و کسب مدال دارد.

علی‌نژاد همچنین به عملکرد والیبال و دیگر رشته‌های تیمی اشاره کرد و گفت: قرار گرفتن والیبال در جمع چهار تیم برتر و رسیدن به فینال پس از سال‌ها، اتفاق ارزشمندی بود. تکرار چنین نتایجی می‌تواند به تقویت جایگاه ورزش ایران در رقابت‌های آسیایی کمک کند و نشان می‌دهد که در برخی رشته‌ها نیز مسیر پیشرفت دوباره در حال شکل‌گیری است.

وی در پایان این بخش از صحبت‌های خود با اشاره به رقابت سنگین کشورهای آسیایی در جدول مدال‌ها اظهار داشت: همان‌طور که اصغر رحیمی نیز اشاره کرد، فاصله کاروان ایران با جایگاه چهارم چندان زیاد نبود و برای رسیدن به آن رتبه، تنها به دو مدال طلا نیاز داشتیم. نکته قابل‌توجه این است که برخی رقبای بالاتر از ایران، از جمله چین، کره جنوبی و ازبکستان، در مقایسه با دوره قبل مدال‌های طلای کمتری کسب کردند، اما کاروان ایران توانست عملکرد خود را بهبود ببخشد.

علی‌نژاد با تقدیر از عملکرد کاروان ایران در بازی‌های آسیایی اظهار داشت: وقتی نتایج را با عملکرد کشورهای رقیب مقایسه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که کیفیت کاروان ایران در سطح مناسبی قرار داشت. برای نمونه، قزاقستان تقریباً دو برابر ایران ورزشکار در این رقابت‌ها داشت و تایلند نیز با حدود ۶۸۰ ورزشکار شرکت کرده بود. با در نظر گرفتن این شرایط، معتقدم کاروان ایران عملکرد کیفی خوبی داشت.

وی ادامه داد: برای آینده باید چند موضوع را به‌صورت جدی دنبال کنیم. نخست اینکه رشته‌هایی را که در آن‌ها مزیت نسبی داریم، تقویت کنیم و در رشته‌هایی که ظرفیت کسب مدال طلا را دارند، برای رسیدن به این هدف برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشیم. در کنار این موضوع، باید ظرفیت‌های جدید ورزش ایران را نیز فعال کنیم؛ همان‌طور که در برخی رشته‌ها شاهد کسب مدال‌های ارزشمند بودیم. این ظرفیت در ورزش کشور وجود دارد و می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب، آن را به نتیجه تبدیل کرد.

دبیرکل کمیته ملی المپیک تصریح کرد: عملکرد این دوره حرکتی رو به جلو بود، اما برای اینکه بتوانیم در بازی‌های آسیایی آینده نتایج بهتری کسب کنیم، به تلاش بسیار بیشتری نیاز داریم. باید زنجیره موفقیت ورزش ایران را مستحکم‌تر کنیم و با هماهنگی بیشتر میان کمیته ملی المپیک، وزارت ورزش، فدراسیون‌ها و سایر بخش‌های مرتبط، مسیر پیشرفت را با قدرت ادامه دهیم. اگر ورزشکاران بتوانند با دغدغه کمتر و در شرایط مناسب‌تری تمرین کنند، امکان دستیابی به نتایج بهتر نیز افزایش پیدا می‌کند.

علی‌نژاد در پایان با اشاره به شرایط دشوار اعزام کاروان ایران خاطرنشان کرد: بخشی از این رقابت‌ها در شرایط جنگی سپری شد و کار اعزام کاروان نیز دقیقاً روز پس از آتش‌بس انجام گرفت. برخی از اعضای کاروان مسیر زمینی ۵۷ ساعته را برای رسیدن به محل مسابقات طی کردند. با وجود تمام این دشواری‌ها، ورزشکاران ایران توانستند نتایج ارزشمندی کسب کنند. این موضوع نشان می‌دهد ظرفیت ورزش کشور بالاست و امیدواریم با فراهم شدن شرایط بهتر، در دوره‌های آینده شاهد موفقیت‌های بیشتری برای ایران باشیم.

دبیر کمیته ملی المپیک درباره اینکه چه برخوردی با فدراسیون‌هایی که قول مدال دادند اما نتیجه نگرفتند، خواهید داشت، گفت: فدراسیون‌ها قول هایی داده بودند که یکسری عملی نشده، خود ما هم سناریوهای زیادی پیش بینی کرده بودیم که بین ۱۵ تا ۱۷ طلا بود. مرکز نظارت بر تیم های ملی در حال بررسی در حال بررسی ضعف و قوتهای و آسیب شناسی است تا دلایل شکست‌ها را واکاوی کنیم و آن را به فدراسیون‌ها انتقال دهیم. کمیته مبنای حمایت های آتی را طبق نتایج ناگویا بگذاریم و موفق ها بیشتر حمایت شوند و ناکامها هم کمتر حمایت می شوند.

درباره اعزام تیم‌های بسکتبال به بازی‌های آسیایی و اینکه گفته شد کمیته مختلف ابن اعزام بوده، عنوان کرد: در جلسات متعدد مواردی بوده که کمیته موافق اعزام نبوده اما وزارت و فدراسیون اصرار داشتند. ما ضمن رعایت استقلال کمیته ملی اما با احترام به وزیر ورزش در اختلافات نظرها نظر وزارت را تمکین کردیم. درباره بسکتبال موردی نبود که قرار به اعزام نباشد. آن‌ها تعهد مدال برنز هم دادند.

علی‌نژاد در واکنش به انتقادها درباره تعداد همراهان و اعزام‌های اضافی به بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار داشت: اعضای هیات اجرایی بر اساس اساسنامه و مسئولیت‌هایی که دارند، وظیفه راهبری و نظارت بر امور کمیته ملی المپیک را برعهده دارند. در سال جاری، بیش از ۵۰ درصد بودجه کمیته ملی المپیک به بازی‌های آسیایی اختصاص پیدا کرده و طبیعی است که اعضای هیئت اجرایی به‌عنوان نمایندگان مجمع، در این رویداد مسئولیت داشته باشند.

وی ادامه داد: وظایف این افراد تنها به حضور در محل مسابقات محدود نمی‌شود، بلکه برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری، پیگیری مسائل بین‌المللی و حل‌وفصل مشکلات پیش از برگزاری بازی‌ها، در جریان مسابقات و پس از آن را نیز شامل می‌شود. در کاروانی با حدود ۵۲۰ نفر از ۳۸ رشته ورزشی، اتفاقات و مسائل متعددی رخ می‌دهد که باید برای مدیریت آن‌ها تصمیم‌گیری شود. این تصمیمات نیز به‌صورت فردی گرفته نمی‌شود، بلکه حاصل هماهنگی و تصمیم‌گیری جمعی است.

دبیرکل کمیته ملی المپیک تصریح کرد: بسیاری از مشکلاتی که در جریان مسابقات برطرف می‌شوند، اساساً به رسانه‌ها نمی‌رسند؛ چراکه پیش از تبدیل شدن به مسئله‌ای جدی، برای آن‌ها راه‌حل پیدا شده است. اعضای هیات اجرایی بر اساس مسئولیت‌های اساسنامه‌ای خود باید در موضوعات مرتبط با روابط بین‌المللی و مسائل اجرایی بازی‌ها حضور داشته باشند و به مجموعه برگزارکننده و سرپرستی کاروان کمک کنند.

علی‌نژاد با اشاره به اینکه همراهان اعزامی برای ارائه خدمات و پشتیبانی از کاروان حضور داشتند، تأکید کرد: هدف از اعزام این مجموعه، تفریح نبود؛ بلکه تلاش می‌کردیم ورزشکاران با فراهم شدن شرایط مناسب، بهترین نتایج ممکن را کسب کنند.

وی در واکنش به اتفاق رخ‌داده برای محیطی‌زاده، دونده ایران، در بازی‌های آسیایی تأکید کرد که فدراسیون دوومیدانی باید مقررات تخصصی مربوط به تجهیزات ورزشکاران را بررسی می‌کرد و کمیته ملی المپیک مسئولیت نظارت بر جزئیات فنی تمام رشته‌ها را برعهده ندارد.

علی‌نژاد اظهار داشت: اطلاعات و مقررات مندرج در راهنمای بازی‌ها به‌صورت مستمر بررسی و هر زمان نسخه جدیدی از این دستورالعمل‌ها منتشر می‌شد، پس از ترجمه در اختیار فدراسیون‌های مربوطه قرار می‌گرفت. با این حال، برخی مقررات تخصصی در اسناد عمومی بازی‌ها درج نمی‌شوند و رعایت آن‌ها به قوانین فدراسیون‌های بین‌المللی هر رشته بستگی دارد.

وی ادامه داد: در دوومیدانی، مقررات مربوط به کفش، تابع قوانین فدراسیون جهانی است و لزوماً تمام جزئیات آن در راهنمای بازی‌های آسیایی ذکر نمی‌شود. به همین دلیل، بررسی این موضوع در درجه نخست برعهده فدراسیون تخصصی است. نمی‌توان انتظار داشت کمیته ملی المپیک تمام جزئیات فنی و تجهیزات ورزشکاران در همه رشته‌ها را به‌ صورت تخصصی بررسی کند.

دبیرکل کمیته ملی المپیک با اشاره به تجهیزات در اختیار محیطی‌زاده تصریح کرد: فدراسیون بهترین کفش‌ها را در اختیار ورزشکار قرار داده بود، اما ظاهراً از ممنوعیت قانونی کفش مورد استفاده اطلاع نداشتند. این اتفاق بسیار ناراحت‌کننده بود و باید از آن درس گرفت. فدراسیون‌ها موظف‌اند در کنار تأمین تجهیزات مناسب، مقررات تخصصی و به‌روزرسانی‌های مربوط به آن را نیز با دقت دنبال کنند.

علی‌نژاد با تأکید بر ضرورت تفکیک وظایف کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌ها خاطرنشان کرد: مسئولیت کمیته، فراهم کردن شرایط کلی و مدیریت امور کلان کاروان است، اما جزئیات تخصصی هر رشته باید از سوی فدراسیون مربوطه بررسی شود تا چنین اتفاقاتی در رقابت‌های آینده تکرار نشود.