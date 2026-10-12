دبیرکل کمیته ملی المپیک گفت: با وجود تمام محدودیت‌ها، ورزشکاران ما به‌عنوان نمایندگان ایران در ناگویا حاضر شدند و وظیفه خود را انجام دادند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهدی علی‌نژاد، دبیر کمیته ملی المپیک در نشست خبری بررسی عملکرد کاروان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار داشت: بعد از المپیک پاریس، مهمترین هدف ما موفقیت در ناگویا بود و بتوانیم بازی‌های آسیایی خوبی را پشت سر بگذاریم. بازی‌های کشورهای اسلامی ایستگاه مهمی برای بازیهای آسیایی بود و ناگویا هم ایستگاه مهمی برای المپیک است.اقدامات متعددی انجام دادیم تا بتوانیم سهم خودمان را در این زمینه ایفا کنیم. ۱۵۰ جلسه تخصصی با فدراسیون‌های ورزشی داشتیم.

دبیرکل کمیته ملی المپیک با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای آماده‌سازی ورزشکاران تصریح کرد: همه این اقدامات در امتداد وظایف کمیته ملی المپیک برای حمایت از ورزش قهرمانی و کمک به فدراسیون‌ها انجام شده است. در همین راستا، حدود ۱۵۰ جلسه تخصصی با فدراسیون‌های ورزشی مرتبط با بازی‌های آسیایی برگزار کردیم؛ چه فدراسیون‌هایی که ورزشکارانشان به این رقابت‌ها اعزام شدند و چه مجموعه‌هایی که در نهایت تصمیم بر اعزام آن‌ها گرفته نشد. تلاش ما این بود که با برنامه‌ریزی و هماهنگی، بهترین شرایط ممکن را برای مجموعه ورزش کشور فراهم کنیم.

علی‌نژاد در ادامه به نقش آکادمی ملی المپیک در روند آماده‌سازی ورزشکاران اشاره کرد و گفت: آکادمی ملی المپیک در طول این مدت در ابعاد مختلف در خدمت تیم‌های ملی بود. از برگزاری اردوها و کمپ‌های آماده‌سازی گرفته تا انجام سنجش‌های تخصصی، اقدامات متعددی صورت گرفت. موضوع سنجش عملکرد ورزشکاران اهمیت زیادی دارد و آکادمی توانست در این زمینه نقش مؤثری ایفا کند تا مربیان با استفاده از راهنمایی‌های تخصصی، تصویر دقیق‌تری از وضعیت ورزشکاران داشته باشند و در صورت نیاز، اصلاحات لازم را در برنامه‌های تمرینی اعمال کنند.

علی‌نژاد در خصوص اقدامات انجام‌شده برای بازگشت اعضای کاروان ایران اظهار داشت: اقدامات متعددی انجام شد تا حدود ۱۲۰ نفر از اعضای کاروان که البته به دلیل شرایط موجود، تعداد کمتری از آن‌ها در رقابت‌ها حضور پیدا کردند، به سلامت به کشور بازگردند. با توجه به مشکلاتی که در بخش میزبانی وجود داشت، تلاش کردیم ورزشکاران ایران کمتر درگیر این مسائل شوند. قطعاً در ورزش قهرمانی که رقابت بر سر ثانیه‌ها و جزئیات است، حتی کاهش پنج‌درصدی شرایط نامساعد می‌تواند تأثیر مستقیمی بر عملکرد ورزشکار داشته باشد. تمام تلاش ما این بود که اجازه ندهیم چنین مشکلاتی بر نتایج ورزشکاران تأثیر بگذارد.

دبیرکل کمیته ملی المپیک با اشاره به شرایط کشور در زمان برگزاری بازی‌ها تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم که در یکی از سخت‌ترین شرایط کشور پس از انقلاب قرار داشتیم. جنگی که از ۲۳ خرداد سال گذشته آغاز شد، شرایط دشواری را برای کشور رقم زد و ورزشکاران، مربیان، فدراسیون‌ها و مجموعه‌های ورزشی نیز از پیامدهای آن تأثیر پذیرفتند. حتی در برخی موارد، تیم‌های ما به دلیل نبود پرواز امکان حضور در مسابقات رسمی را پیدا نکردند. با وجود تمام این محدودیت‌ها، ورزشکاران ما باید به‌عنوان نمایندگان ایران در میدان حاضر می‌شدند و وظیفه خود را انجام می‌دادند.

علی‌نژاد افزود: ورزش ایران در چنین شرایطی مسئولیت مهمی برعهده داشت؛ اینکه بتواند موجب خوشحالی مردم شود و به تقویت هویت و وحدت ملی کمک کند. معتقدم موفقیت‌های به‌دست‌آمده حاصل تلاش یک مجموعه واحد نیست، بلکه نتیجه زحمات گسترده‌ای است که از مربیان پایه در شهرستان‌ها آغاز می‌شود و تا هیئت‌های شهرستانی و استانی، ادارات ورزش، فدراسیون‌ها، باشگاه‌ها و وزارت ورزش و جوانان ادامه پیدا می‌کند. همه این مجموعه‌ها در شکل‌گیری نتایج کاروان ایران نقش داشتند.

وی در ادامه با اشاره به روند نتایج ایران در دوره‌های گذشته بازی‌های آسیایی خاطرنشان کرد: پس از موفقیت ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۰ و کسب جایگاه چهارم، روند نتایج کاروان کشورمان در دوره‌های بعدی با افت همراه شد و جایگاه ایران در جدول مدال‌ها تنزل پیدا کرد. با این حال، در شرایط دشوار این دوره توانستیم بار دیگر مسیر مدال‌آوری را تقویت کنیم و به تعداد مدال‌های طلای نزدیک به دوره جاکارتا برسیم. این موضوع نشان می‌دهد ورزش ایران همچنان ظرفیت بالایی دارد و می‌تواند بار دیگر به جایگاهی که در گذشته در اختیار داشت، بازگردد.

دبیرکل کمیته ملی المپیک در ادامه تأکید کرد: نتایج به‌دست‌آمده نشان داد ورزش ایران توانایی ایجاد نشاط و امید در جامعه را دارد. معتقدم ظرفیت مدال‌آوری کاروان ایران حتی بیشتر از تعداد مدال‌های طلایی بود که در نهایت کسب کردیم و این موضوع باید در ارزیابی عملکرد ورزشکاران و برنامه‌ریزی برای رویدادهای آینده مورد توجه قرار بگیرد.

دبیرکل کمیته ملی المپیک با تأکید بر ضرورت ادامه حمایت‌ها از ورزشکاران زن تصریح کرد: معتقدم ظرفیت ورزش ایران، به‌ویژه در بخش بانوان، بیشتر از چیزی است که تاکنون به نمایش گذاشته‌ایم؛ چراکه بخشی از این ظرفیت هنوز به‌طور کامل بالفعل نشده است. اگر بتوانیم با رویکردی جدی‌تر از دختران ورزشکار حمایت کنیم و فرصت‌های بیشتری در اختیار آن‌ها قرار دهیم، می‌توانیم در آینده شاهد نتایج بهتری باشیم.

وی با اشاره به عملکرد ژیمناستیک ایران گفت: در ژیمناستیک، کسب دو مدال نقره اتفاق ارزشمندی بود. اگر حرکت دوم ورزشکار ما با کیفیت بهتری اجرا می‌شد، حتی امکان کسب نخستین مدال طلای ایران در این رشته نیز وجود داشت. این نتایج نشان می‌دهد که با توجه به ظرفیت‌های موجود، می‌توان در رشته‌هایی که پیش از این کمتر به آن‌ها توجه شده، به موفقیت‌های بیشتری دست پیدا کرد.

وی ادامه داد: بازگشت رشته‌هایی مانند ووشو و دوومیدانی به جمع رشته‌های مدال‌آور ایران نیز اهمیت زیادی داشت. این نتایج نشان می‌دهد که در کنار رشته‌هایی که همواره از آن‌ها انتظار مدال داریم، ظرفیت‌های دیگری نیز وجود دارد که با برنامه‌ریزی و حمایت مناسب می‌توانند به موفقیت ورزش کشور کمک کنند.

دبیرکل کمیته ملی المپیک با اشاره به تنوع رشته‌های مدال‌آور کاروان ایران خاطرنشان کرد: یکی از نکات مهم عملکرد ایران در این دوره، کسب مدال در ۲۱ رشته ورزشی بود که از نظر تنوع رشته‌های مدال‌آور، یک دستاورد تاریخی محسوب می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که موفقیت کاروان تنها به چند رشته محدود نبوده و ورزش ایران در بخش‌های مختلف ظرفیت رقابت و کسب مدال دارد.

وی در پایان این بخش از صحبت‌های خود با اشاره به رقابت سنگین کشورهای آسیایی در جدول مدال‌ها اظهار داشت: همان‌طور که اصغر رحیمی نیز اشاره کرد، فاصله کاروان ایران با جایگاه چهارم چندان زیاد نبود و برای رسیدن به آن رتبه، تنها به دو مدال طلا نیاز داشتیم. نکته قابل‌توجه این است که برخی رقبای بالاتر از ایران، از جمله چین، کره جنوبی و ازبکستان، در مقایسه با دوره قبل مدال‌های طلای کمتری کسب کردند، اما کاروان ایران توانست عملکرد خود را بهبود ببخشد.

علی‌نژاد با تقدیر از عملکرد کاروان ایران در بازی‌های آسیایی اظهار داشت: وقتی نتایج را با عملکرد کشورهای رقیب مقایسه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که کیفیت کاروان ایران در سطح مناسبی قرار داشت. برای نمونه، قزاقستان تقریباً دو برابر ایران ورزشکار در این رقابت‌ها داشت و تایلند نیز با حدود ۶۸۰ ورزشکار شرکت کرده بود. با در نظر گرفتن این شرایط، معتقدم کاروان ایران عملکرد کیفی خوبی داشت.

دبیرکل کمیته ملی المپیک تصریح کرد: عملکرد این دوره حرکتی رو به جلو بود، اما برای اینکه بتوانیم در بازی‌های آسیایی آینده نتایج بهتری کسب کنیم، به تلاش بسیار بیشتری نیاز داریم. باید زنجیره موفقیت ورزش ایران را مستحکم‌تر کنیم و با هماهنگی بیشتر میان کمیته ملی المپیک، وزارت ورزش، فدراسیون‌ها و سایر بخش‌های مرتبط، مسیر پیشرفت را با قدرت ادامه دهیم. اگر ورزشکاران بتوانند با دغدغه کمتر و در شرایط مناسب‌تری تمرین کنند، امکان دستیابی به نتایج بهتر نیز افزایش پیدا می‌کند.