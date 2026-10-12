به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: در حال حاضر ۹ نازل شارژ خودرو‌های برقی در نقاط مختلف کیش فعال است و پنج نازل توسط سازمان منطقه آزاد کیش ایجاد و راه‌اندازی شده است.

نازل‌های شارژ در محوطه سازمان منطقه آزاد کیش، تالار شهر، پارک‌های شهر و مینا قرار دارند و رانندگان تاکسی و دارندگان خودرو‌های برقی می‌توانند از ظرفیت شارژ خودرو‌های برقی استفاده کنند.

کاهش مصرف سوخت و افزایش بهره گیری از خودرو‌های برقی به ویژه در بخش حمل ونقل عمومی از مزایای بهره مندی از انرژی پاک است.

در دو سال گذشته سازمان منطقه آزاد کیش با هدف توسعه طرح حمل و نقل پاک اقدامات زیادی به منظور افزایش استفاده از خودرو‌های برقی در کیش انجام داده است.