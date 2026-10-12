فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در شیراز گفت: نیرو‌های مسلح ایران پس از تجربیات دوران دفاع مقدس با تغییر موضع از راهبرد دفاعی به راهبرد تهاجمی ، پاسخ‌های قاطعی به اقدامات دشمن دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، امیر سرتیپ علی جهانشاهی، فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در آیین تکریم و معارفه ارشد نظامی ارتش در استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد در شیراز، بر آمادگی کامل نیرو‌های مسلح برای دفاع از کشور و مقابله با هرگونه تعرض تأکید کرد.

امیر جهانشاهی با بیان اینکه ایران به دلیل پیشینه تمدنی و موقعیت جغرافیایی همواره با تهدیدات مواجه بوده است، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب به بازیگری فعال در جهان تبدیل شده و نیرو‌های مسلح آن که مظهر قدرت کشور هستند، با پشتوانه مردمی فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به جنایت‌های ایالات متحده در دوران دفاع مقدس و پس از آن، افزود: دشمنان همواره در پی تجزیه ایران بوده‌اند، اما به لطف خداوند و توان نظامی کشور به اهداف خود نرسیدند ؛ نیرو‌های مسلح ایران پس از تجربیات دوران دفاع مقدس، سازماندهی رزم جدیدی را در دستور کار قرار دادند و با تغییر موضع از راهبرد دفاعی به راهبرد تهاجمی، پاسخ‌های قاطعی به اقدامات دشمن دادند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با تأکید بر اینکه دشمنان به دلیل آمادگی نیرو‌های مسلح، جرات حمله زمینی به کشور را ندارند، اظهار کرد: استکبار جهانی در هیچ‌یک از توطئه‌های پیشین، از جمله در جنگ‌های اخیر و ناآرامی‌های گذشته، نتوانست به اهداف خود دست یابد.

در پایان این مراسم، با قدردانی از تلاش‌های امیر رضایی، امیر سرتیپ دوم علی مهدوی به‌عنوان ارشد نظامی ارتش در استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد معرفی شد.