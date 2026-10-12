سازمان بین المللی مهاجرت سازمان ملل روز یکشنبه اعلام کرد بر اثر واژگونی قایقی حامل بیش از ۳۰۰ نفر در مسیر جیبوتی به یمن، دست کم ۱۳۹ مهاجر، از جمله دست کم ۱۵ کودک جان باختند و حدود ۸۴ نفر نیز مفقود شدند.

مرگ دست کم ۱۳۹ مهاجر بر اثر واژگونی قایق در مسیر جیبوتی به یمن

مرگ دست کم ۱۳۹ مهاجر بر اثر واژگونی قایق در مسیر جیبوتی به یمن

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از رویترز، سازمان بین المللی مهاجرت با استناد به اظهارات بازماندگان اعلام کرد قایق حامل ۳۰۵ سرنشین، در شب هشتم اکتبر (۱۷مهر)، در نزدیکی منطقه گوهِر Guhere، در شمال اوبوک (به عربی ابخ)، شهر بندری جیبوتی واژگون شد.

بر اساس این بیانیه، حدود ۸۲ نفر از این حادثه جان سالم به در بردند. سخنگوی دولت اتیوپی به درخواست برای اظهارنظر پاسخ نداد.

تصاویری که این نهاد وابسته به سازمان ملل منتشر کرد، صندل‌ها و کفش‌های فرسوده‌ای را نشان می‌داد که امواج دریا به ساحل آورده بود.

الکساندر کویساک، رئیس دفتر سازمان بین المللی مهاجرت در جیبوتی گفت: «تیم‌های ما در کنار مقامات محلی در محل حضور دارند تا کمک‌های اضطراری ارائه کنند.»

وی افزود: «این فاجعه یادآور تلخ خطر‌هایی است که مهاجران برای یافتن فرصت‌های اقتصادی، در این مسیر مهاجرتی با آن رو به رو هستند.»

در بیانیه سازمان بین المللی مهاجرت آمده است: مقامات جیبوتی عملیات جست‌و‌جو و نجات را ادامه می‌دهند و مقامات محلی به بازماندگان خدمات پزشکی ارائه، و مقدمات دفن جان باختگان را فراهم می‌کنند.

دولت جیبوتی برای اظهارنظر در دسترس نبود.

این مهاجران به این امید که در نهایت خود را به کشور‌های ثروتمندتر حوزه خلیج (فارس) برسانند، عازم یمن بودند. این در حالی است که شهروندان یمن در حال فرار از کشورشان هستند. یمن پس از آتش بس با میانجیگری سازمان ملل در سال ۲۰۲۲، اکنون صحنه شدیدترین تشدید درگیری‌ها بین نیرو‌های دولتی مورد حمایت عربستان سعودی و حوثی‌های (جنبش انصارالله) مورد حمایت ایران است.

در بیانیه سازمان بین المللی مهاجرت آمده است: «با وجود خشونت‌ها در یمن، مهاجران همچنان به این امید که به کشور‌های حوزه خلیج (فارس) برسند، سفر‌های پرمخاطره‌ای انجام می‌دهند.»

درگیری‌ها در اتیوپی

از ماه گذشته درگیری‌ها در اتیوپی نیز آغاز شده است که بزرگ‌ترین تشدید خشونت از زمان جنگ تیگرای در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ به شمار می‌رود.

یک مقام سازمان بین المللی مهاجرت به رویترز گفت این نهاد طی چند سال گذشته رفت وآمد گسترده مهاجران در مسیر موسوم به «مسیر شرقی» از طریق جیبوتی را ثبت کرده است.

وی افزود: «مردم با وجود تغییر شرایط در اتیوپی و یمن همچنان از این مسیر استفاده می‌کنند، هرچند حجم و جهت حرکت مهاجران ممکن است در طول زمان تغییر کند.»

بر اساس تازه‌ترین گزارش سازمان بین المللی مهاجرت درباره وضعیت جیبوتی، مهاجران اتیوپیایی در مصاحبه با این سازمان در ۲۰ تا ۳۰ سپتامبر گفتند به دلیل شرایط دشوار زندگی، از جمله پیامد‌های خشکسالی، کشورشان را ترک کرده‌اند.

در این گزارش آمده است: «برخی مهاجران همچنین گفتند از درگیری‌ها و سربازگیری اجباری نیرو‌های مسلح فرار کرده‌اند.»

چندین ساکن منطقه تیگرای که درگیری در آن از ۲۳ سپتامبر (۱ مهر) آغاز شد، به رویترز گفتند شاهد بوده‌اند که شورشیان تیگرای، جوانان را به زور برای پیوستن به نیرو‌های دفاعی به خدمت می‌گیرند. شورشیان سربازگیری اجباری را رد کرده‌اند.

این درگیری‌ها موجب نگرانی از بازگشت جنگ تمام عیار در کشور شده است، آن هم در شرایطی که اتیوپی و اریتره بر سر ادعای حمایت اریتره از ائتلاف شورشیان که به دنبال سرنگونی دولت اتیوپی است، روابط خود را قطع کرده‌اند. اریتره حمایت از این ائتلاف را رد کرده است.

خطرات شدید در مسیر مهاجرت

«مسیر شرقی» خطرات بسیاری دارد؛ از جمله حوادث دریایی، قاچاق انسان و بازداشت‌های خودسرانه پس از رسیدن به خشکی.

بر اساس آمار طرح «مهاجران گمشده» سازمان بین المللی مهاجرت، در سال ۲۰۲۵ بیش از ۹۰۰ مهاجر در این مسیر جان باختند یا ناپدید شدند. این در حالی است که شمار افرادی که راهی سفر در این مسیر می‌شوند، ۱۸ درصد افزایش یافته است.

سازمان بین المللی مهاجرت بحران ناشی از درگیری‌ها در یمن را نگران کننده توصیف کرده است. بر اساس آماری که این سازمان هفته گذشته منتشر کرد، شمار آوارگان از ۷۶ هزار نفر در اواسط سپتامبر به ۲۰۰ هزار نفر افزایش یافته است.

این سازمان اعلام کرد تا هفته گذشته، بیش از ۳۷۰۰ نفر از راه دریا از یمن به جیبوتی گریخته‌اند.