سیدجواد حسینی، معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در نامه‌ای از مدیرکل و عوامل صدا و سیمای خراسان جنوبی به پاس تعاملات سازنده رسانه و تلاش در مسیر ترویج فرهنگ خیر و احسان قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، در دیدار گازرانی مدیرکل بهزیستی استان با مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی، مراتب قدردانی دکتر سیدجواد حسینی، معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در نامه‌ای به مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی به پاس تعاملات سازنده رسانه و تلاش در مسیر ترویج فرهنگ خیر و احسان، ابلاغ شد.

مدیرکل بهزیستی استان در این دیدار با اشاره به همراهی‌های مستمر شبکه خاوران با جامعه هدف بهزیستی، از حمایت‌های رسانه ملی در تبیین اهداف و دستاورد‌های سازمان بهزیستی و انعکاس خدمات این مجموعه به مردم قدردانی کرد.

در لوح تقدیر اهدایی دکتر حسینی به مدیرکل صداوسیمای استان آمده است:

«حضور موثر و نیک‌اندیشانه جنابعالی در عرصه حمایت از جامعه هدف بهزیستی خراسان جنوبی، جلوه‌ای شایسته از این فرهنگ اصیل و ارزشمند است؛ حضوری که ثمره آن در تقویت امید، پاسداشت کرامت انسان و گشودن مسیر‌های تازه برای زندگی و توانمندی جلوه‌گر می‌شود.»

آینه‌دار نیز در این نشست، با تشکر از نگاه تعاملی سازمان بهزیستی، بر آمادگی رسانه ملی برای ادامه مسیر در راستای آگاهی‌بخشی و جلب مشارکت‌های عمومی در جهت حل مسائل اجتماعی تأکید کرد.