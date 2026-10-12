«ایران جان» به مهد مفاخر و پایتخت صنعت ایران رسید

«ایران جان» به مهد مفاخر و پایتخت صنعت ایران رسید

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اقتصادی و گردشگری استان مرکزی هدف این رویداد است.

مهدی زندیه وکیل استاندار مرکزی با اشاره به این که مرکزی استان پیشرو است گفت: ۵۰ درصد پدران علوم کشور در رشته‌های مختلف و ۲۰ درصد مفاخر کل ایران از استان مرکزی است.

وی گفت؛ استان مرکزی پایتخت صنعتی ایران از نظر واحد‌های صنعتی کشور استان چهارم و از نظر گونه‌های صنعتی رتبه اول است.

مهدی زندیه وکیلی با تاکید بر این که نبض اقتصاد و تولید در استان مرکزی می‌تپد افزود: در ۶ ماه نخست امسال در صادرات غیر نفتی ۴۱ درصد افزایش داشتیم.

وی به دیگر افتخارات این استان در زمینه‌های معدن، کشاورزی، انرژی خورشیدی و نهضت ملی مسکن اشاره رد و گفت؛ ما جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی زیادی هم داریم که کمتر دیده شده است.

استاندار مرکزی همچنین رویداد ملی ایران جان را دارای نقش مهمی در توسعه پایدار و افزایش روحیه امید آفرینی دانست.

حسن نجمی مدیر کل صداو سیمای استان مرکزی نیز گفت: در رویداد‌های ملی ایران جان مرکزی ایران، در تولید برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی به استان مرکزی سرزمین رشد استعداد‌های انسانی توجه ویژه شده است.

وی گفت: برجستگی تولیدات صنعتی و کشاورزی و ظرفیت‌های ناشناخته فرهنگی، گردشگری و گردشگری استان در رویداد ایران جان در قالب برنامه‌های مختلف معرفی خواهد شد.

حسن نجمی گفت: در این هفته مشکلات و مطالبات استان نیز بررسی خواهد شد.

مدیر کل صداو سیمای استان مرکزی در ادامه به پویش مرکزی قلب ایران اشاره کرد و گفت: مردم استان می‌توانند به معرفی افتخارات استان مرکزی بپردازند.

رویداد ملی ایران جان مرکزی ایران از ۲۵ مهر تا اول آبان برگزار خواهد شد.