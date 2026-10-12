مدیر اداره مجامع، تشکل‌ها و فعالیت‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از آغاز فعالیت پیگیری نخستین نشریاری (فلوشیپ نشر) با اجرایی شدن ۵۲ قرارداد نشریاری تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیرضا نوری‌زاده با اشاره به اینکه هفته گذشته مرحله دوم پرداخت باقی‌مانده بودجه فلوشیپ توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شد، گفت: اکنون ۱۰ میلیارد تومان بودجه اختصاص‌یافته از سوی سازمان برنامه و بودجه برای نشریاری آماده است.

مدیر اداره مجامع، تشکل‌ها و فعالیت‌های فرهنگی وزارت ارشاد در ادامه با اشاره به شرایط فعلی و از سرگذراندن دو جنگ توضیح داد: با توجه به طولانی شدن پیگیری‌های نشریاری تهران به دلیل اتفاقات پیش آمده در یکسال گذشته تصمیم بر این شد که بخشی از تعهدات ناشر خارجی به ناشر ایرانی، از جمله پرداخت حق‌رایت، از محل حمایت‌های «نشریاری تهران» تأمین و پرداخت شود.

نوری‌زاده افزود: بر این اساس، از ۶۲ قرارداد نهایی‌شده، ۵۲ قرارداد برای انتشار کتاب‌های ایرانی در خارج از کشور قطعی شده و کتاب‌ها نیز به تأیید رسیده‌اند. مبلغ حمایتی (گرنت) برای این قرارداد‌ها بین ۳۰۰ تا ۸۰۰ دلار مصوب شده است که باید توسط دبیرخانه فلوشیپ پرداخت شود. از این محل، می‌توانیم مبلغی را از طرف ناشر خارجی به‌عنوان حق‌رایت به ناشر ایرانی پرداخت کنیم.

وی گفت: از میان این ۵۲ قرارداد، ۴۰ ناشر خارجی به‌صورت مکتوب اجازه دادند پرداخت حق‌رایت از جانب آنها انجام شود؛ اما این موضوع دو شرط دارد: نخست ارائه اجازه‌نامه مکتوب و دوم صدور تأییدیه‌ای مبنی بر اینکه اگر به هر دلیل کتاب منتشر نشد یا به دست ناشر ایرانی نرسید، نماینده باید حق‌رایت را به ناشر ایرانی بازگرداند. مابقی بودجه حمایتی نیز پس از انتشار کتاب و ارائه آن به دبیرخانه، به ناشر خارجی پرداخت خواهد شد.

مدیر اداره مجامع، تشکل‌ها و فعالیت‌های فرهنگی وزارت ارشاد با اشاره به کشور‌های مقصد برای انتشار آثار ایرانی افزود: ناشرانی از هند، ترکیه، آلبانی، ایتالیا، چین، کشور‌های عربی، نپال، عمان، قرقیزستان، مغولستان و روسیه قرار است کتاب‌های ایرانی را منتشر کنند. برخی از این ناشران نه‌تنها در کشور مبدأ، بلکه در سراسر جهان شعبه دارند و قرار است کتاب‌ها در عمده کشور‌های محل فعالیت آنها منتشر و توزیع شود.

نوری‌زاده گفت: این آثار قرار است به زبان‌های هندی، انگلیسی، ترکی استانبولی، عربی، بنگالی، مغولی، روسی، آلبانیایی، اندونزیایی، مالایی، چینی و... ترجمه و منتشر شوند. ناشران ایرانی طرف قرارداد نیز شامل انتشارات پرتقال، شورا، طوطی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، هزاربرگ، محراب قلم و دیگر ناشران فعال هستند.

وی در پایان درباره بودجه گرنت و زمان آغاز فعالیت دبیرخانه آن نیز گفت: بودجه ۹ میلیارد تومانی مصوب گرنت برای سال جاری در اولویت پرداخت قرار گرفته و به‌محض تأمین، فعالیت گرنت را به‌طور جدی آغاز خواهیم کرد. همچنین تعدادی قرارداد از قبل باقی مانده که در دست اقدام است و از ابتدای سال جاری نیز ۳۵ درخواست جدید به ثبت رسیده که در اولویت بررسی قرار دارند.