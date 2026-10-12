بر اساس بررسی‌های هواشناسی، آسمان استان مرکزی امروز و فردا تحت تأثیر نفوذ سامانه ناپایدار بارشی از نواحی غربی کشور، با افزایش ابر و رگبار باران همراه خواهد بود. هرچند بارش‌ها در مجموع قابل‌ملاحظه نیست، اما به دلیل ماهیت رگباری، احتمال تشدید بارش در برخی مناطق دور از انتظار نیست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بررسی وضعیت جوی استان مرکزی نشان می‌دهد طی امروز (دوشنبه ۲۰ مهرماه) و فردا، آسمان استان تحت تأثیر نفوذ یک سامانه ناپایدار بارشی از نواحی غربی کشور با افزایش ابر و رگبار باران همراه خواهد بود.

هرچند در مجموع بارش‌ها در استان قابل‌ملاحظه نیست، اما به دلیل ماهیت رگباری بارش‌ها، احتمال تشدید بارش در برخی مناطق دور از انتظار نیست. همچنین تا پایان هفته، تداوم ابرناکی در آسمان استان پیش‌بینی می‌شود.

از نظر دمایی، تغییرات دما محدود خواهد بود؛ با این حال، در ساعات شب و اوایل صبح، به‌ویژه در مناطق سردسیر و مرتفع، کاهش دما مورد انتظار است.

همچنین طی این مدت در برخی ساعات، به‌ویژه بعدازظهر روز سه‌شنبه، افزایش موقتی سرعت وزش باد و ایجاد گردوخاک محتمل خواهد بود.