رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزشی در سفر به شهرکرد گفت: هم اکنون، ۳۰ انجمن ورزشی با پوشش ۸۸ رشته مختلف در سراسر کشور به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، ناطق نوری افزود: بر اساس آمار‌های منتشر شده، نیمه نخست امسال شاهد برگزاری مسابقات گسترده‌ای در سطح کشوری بوده‌ایم. سال گذشته با برگزاری ۶۵ مسابقه کشوری، رکورد جدیدی در حوزه رقابت‌های ملی ثبت شده است. علاوه بر این، بخش آموزش و ارتقای سطح کیفی نیز با برگزاری ۱۳۵ دوره مربیگری و ۱۳۰ دوره داوری، گامی بلند در جهت تربیت نیروی انسانی متخصص برداشته است.

وی گفت: در بخش توسعه زیرساختی و تجهیزات، با توجه به وابستگی فعلی به واردات، نهاد‌های مرتبط بر ضرورت و اهمیت «بومی‌سازی تجهیزات ورزشی» تأکید دارند. تلاش‌ها برای کاهش وابستگی به کالا‌های وارداتی و حمایت از تولید داخلی برای تأمین ملزومات رشته‌های مختلف در دستور کار قرار گرفته است تا علاوه بر کاهش هزینه‌ها، استقلال در تأمین تجهیزات ورزشی میسر شود.